Lucas Paquetá regresa a Flamengo en el fichaje más caro del fútbol brasileño

Lucas Paquetá ya está de vuelta en casa. El mediocampista brasileño arribó este jueves a Río de Janeiro para completar su regreso a Flamengo, club que lo fichó desde el West Ham United por 42 millones de euros (unos $50.2 millones de dólares), la transferencia más cara en la historia del fútbol brasileño.

Un día después de que el club carioca oficializara la operación, el internacional brasileño llegó procedente de Inglaterra en un vuelo privado junto a su esposa y sus dos hijos. En el aeropuerto fue recibido por cerca de 200 aficionados que celebraron su retorno tras casi una década en el fútbol europeo.

Formado en las categorías inferiores de Flamengo, Paquetá expresó su emoción por volver al club que lo lanzó al profesionalismo. “Siempre fui muy Flamengo. Nada me sacaba de la cabeza que un día iba a regresar a casa. Tal vez Flamengo no me necesitara, pero yo sí necesitaba a Flamengo”, afirmó en declaraciones difundidas por el canal oficial del club.

Tras su llegada, Paquetá se sometió a los exámenes médicos de rigor y será presentado oficialmente como refuerzo para incorporarse de inmediato a los entrenamientos del equipo.

Paquetá debutó profesionalmente con Flamengo en 2016 y regresó al club tras casi una década en Europa, donde militó en el AC Milan, el Olympique de Lyon y el West Ham United.

