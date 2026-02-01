Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del domingo 1 de febrero de 2026

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy domingo 1 de febrero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del domingo 1 de febrero

Los números ganadores son: 08 10 14 25 28 31 32 44 45 49 51 52 55 57 61 65 71 74 79 80

Números ganadores de Numbers del domingo 1 de febrero

Combinación mediodía: 08 01 06

Combinación noche: 00 06 01

Números ganadores de Win 4 del domingo 1 de febrero

Combinación mediodía: 01 02 02 00

Combinación noche: 01 04 06 05

Números ganadores de Take 5 del domingo 1 de febrero

Combinación mediodía: 01 15 26 30 36

Combinación noche: 03 05 07 16 37

Números ganadores de Cash4Life del domingo 1 de febrero

Los números ganadores son: 09 11 33 43 55

Recomendaciones para incrementar tus posibilidades de ganar la lotería

Aunque la lotería es un juego de azar, existen varios trucos para mejorar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, es importante buscar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. Algunos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al elegir los números que vas a jugar.

Después, se recomienda jugar con regularidad y participar en distintos juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores podrían incrementar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se recomienda planear un presupuesto que seguir fielmente. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría provocar problemas financieros.

Estrategias para hacer tu jugada de lotería

Elegir números de lotería puede ser un reto, pero hay algunas tácticas que pueden hacer fácil este proceso a la par de aumentar las posibilidades de ganar.

Un buen truco es apoyarse en la estadística, analizando las frecuencias de los números sorteados anteriormente y eligiendo aquellos con mayor frecuencia. Esto se apoya en la teoría de que los números que salen más veces en el pasado tienen más probabilidades de ser sorteados nuevamente en el futuro.

Otra estrategia es usar un enfoque de números fríos y calientes, escogiendo números que no han sido sorteados antes (números fríos) o números que se sortearon con frecuencia en un período corto (números calientes). Muchos participantes combinan números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que consisten en seleccionar un grupo de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Esta técnica garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá más boletos ganadores.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero hay que seguir ciertos pasos para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar varían dependiendo del juego, pero generalmente, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las posibilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

Otros resultados de la Lotería