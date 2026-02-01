Machado dice no temer por su vida si regresa a Venezuela gracias a la presión de EE.UU.

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este domingo que no teme por su vida si decide regresar a Venezuela, al considerar que la presión ejercida por Estados Unidos actúa como un factor de contención frente al Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

En una entrevista con la cadena CBS, Machado afirmó que el escenario actual es distinto al que existía antes de su salida del país.

“Las cosas están cambiando muy rápido en Venezuela. Si me hubieran capturado antes de irme, probablemente me habrían desaparecido o algo peor”, sostuvo la dirigente, quien permanece exiliada en Washington.

Según explicó, el involucramiento de Washington en la crisis venezolana reduce, a su juicio, el riesgo de una acción directa en su contra.

“En este momento, no creo que se atrevan a matarme debido a la presencia, la presión y las acciones de Estados Unidos”, señaló la opositora, que ha reiterado su intención de volver a Venezuela tan pronto como sea posible.

Machado reconoció que no tiene claridad sobre las condiciones en las que podría movilizarse dentro del país, pero sostuvo que el chavismo sería renuente a atentar contra su integridad. A su entender, el régimen “conoce la conexión” que ella mantiene con la Administración del presidente Donald Trump, lo que actuaría como un freno ante cualquier intento de represalia.

La propuesta de Trump

Las declaraciones se produjeron un día después de que Trump fuera consultado sobre la posibilidad de que Machado regrese a Venezuela. El mandatario sugirió que podría impulsar un acercamiento entre el chavismo y la oposición.

“Tenemos que hacer algo con esto. Quizás juntar a las partes y hacer algo. Ella es una muy buena persona y, al mismo tiempo, el liderazgo actual está haciendo un muy buen trabajo”, afirmó en referencia a Delcy Rodríguez.

El contexto político se ha visto marcado además por movimientos diplomáticos recientes. El sábado llegó a Caracas la embajadora estadounidense Laura Dogu, con el objetivo de reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones entre ambos países.

La visita coincidió con el anuncio de Rodríguez de una amnistía general para todos los presos políticos y el cierre del Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos del país, señalado durante años por denuncias de torturas y violaciones a los derechos humanos.

Con información de EFE.

