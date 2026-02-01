Trump sugiere que se junte a la oposición venezolana y al chavismo para la transición en Venezuela

El presidente Donald Trump planteó la posibilidad de intervenir como facilitador entre los sectores políticos venezolanos para avanzar en la transición, luego de la captura de Nicolás Maduro y los cambios de enfoque políticos en Venezuela.

“Tenemos que hacer algo con esto. Quizás juntar a las partes y hacer algo”, declaró el mandatario el sábado.

Asimismo, el republicano valoró positivamente tanto a la líder opositora María Corina Machado como a la gestión de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Sobre esta última y su equipo, reiteró que “el liderazgo actual está haciendo un muy buen trabajo”.

El gobierno de los Estados Unidos inició una nueva etapa de acercamiento y gestión política respecto a Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero, la administración Trump está ejecutando acciones que abarcan desde el diálogo político interno hasta la reconfiguración del mercado petrolero internacional.

Reapertura de la Embajada en Caracas

Las declaraciones de Trump se produjeron el mismo día en que la embajadora Laura Dogu arribó a la capital venezolana para formalizar la reapertura de la misión de EE. UU. Este evento pone fin a siete años de interrupción en las relaciones diplomáticas bilaterales, y un día después de que Delcy Rodríguez decretara una amnistía general y el cierre definitivo del centro de detención conocido como El Helicoide.

La estrategia estadounidense también incluye el sector de hidrocarburos. Trump confirmó un acuerdo con la India para que este país sustituya sus importaciones de petróleo iraní por crudo venezolano.

Asimismo, el mandatario indicó que China será “bienvenida” si decide participar en el mercado energético de Venezuela bajo el nuevo esquema de apertura.

Pese a los avances, el Gobierno de EE. UU. no ha establecido una fecha específica para la culminación del proceso de transición. El secretario de Estado, Marco Rubio, compareció ante el Senado para aclarar que, si bien el objetivo son elecciones “libres y justas”, este proceso “no es cuestión de semanas, sino que durará algún tiempo”.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

– Embajadora Laura Dogu llega a Caracas para reabrir misión diplomática de EE.UU.

– Delcy Rodríguez anuncia amnistía para presos políticos y el cierre del mayor centro de torturas de Venezuela

– Venezolanos con TPS siguen en peligro de deportación a pesar de fallo judicial a su favor en tribunal de apelaciones