Maní: un aliado low-cost para un cerebro joven y una mente brillante

El maní es un alimento rico en nutrientes, delicioso y económico, a diferencia de otros “superalimentos” exóticos que representan un golpe al bolsillo. Aunque técnicamente es una legumbre, posee todos los beneficios de los frutos secos, razón por la cual se le conoce popularmente bajo esa categoría.

Un puñado de maní al día: Tu cerebro y corazón te lo agradecerán. Crédito: Shutterstock

Este alimento cuenta con una composición nutricional privilegiada que incluye grasas monoinsaturadas, antioxidantes y minerales esenciales como el magnesio y el zinc. Estos tres componentes son claves para nutrir el cerebro y mantener una memoria ágil.

Debido a sus ventajas en perfil nutricional, precio, versatilidad y sabor, es una excelente opción integrarlo a la dieta de manera estratégica para promover la longevidad y combatir el estrés oxidativo.

3 beneficios del maní para una mente brillante

El consumo regular de maní no es solo un hábito alimenticio, es una estrategia de biohacking nutricional. Los estudios más recientes confirman que sus componentes actúan directamente sobre la estructura y función de nuestro cerebro.

1. Mejora de la memoria verbal

El consumo de maní tostado con piel ha demostrado un impacto directo en la capacidad de retener y recuperar información verbal, tanto en adultos mayores como en jóvenes.

Según un estudio de PsyPost / Clinical Nutrition 2025 EurekAlert: “Los participantes demostraron un aumento del 5.8% en el rendimiento de la memoria verbal. Esto se midió mediante una tarea de recuerdo diferido en la que se pidió a los participantes que identificaran palabras que habían visto en una lista veinte minutos antes”.

2. Optimización del Flujo Sanguíneo Cerebral (CBF)

Un cerebro bien irrigado es un cerebro que piensa mejor. El maní ayuda a que llegue más oxígeno y glucosa a las áreas críticas del pensamiento.

“El flujo sanguíneo cerebral global aumentó en un 3.6%… la materia gris en un 4.5%. Hubo aumentos del 6.6% en los lóbulos frontales y del 4.9% en los lóbulos temporales”, Según un estudio de Maastricht University.

El beneficio: Este aumento en la vasculatura cerebral se debe a la L-arginina (precursor del óxido nítrico que dilata los vasos) y a los antioxidantes de la piel, lo que reduce el riesgo de deterioro cognitivo.

3. Mayor velocidad de procesamiento cognitivo

La agilidad mental, o qué tan rápido reaccionamos y procesamos información, también recibe un impulso significativo con este alimento. “Se observó un efecto significativo del maní en la velocidad de procesamiento, con el grupo que consumió maní aumentando sus puntuaciones en 6.3 puntos”, revela Functional Foods in Health and Disease.

El beneficio: En mujeres jóvenes sanas, el consumo diario (aprox. 49g) mejoró la rapidez con la que el cerebro ejecuta tareas complejas.

4. Protección antioxidante

El maní, especialmente su piel, contiene compuestos que actúan como un “escudo” para las neuronas frente al daño oxidativo y el envejecimiento.: “La eficacia neuroprotectora del extracto de piel de maní (PSE) fue comparable a la de la edaravona (un fármaco neuroprotector)… el pretratamiento con PSE aumentó significativamente la expresión de proteínas antioxidantes”, indica un estudio de Nutrients.

El poder del Resveratrol: Este compuesto presente en el maní ayuda a prevenir que los modelos cognitivos decaigan y mejora la capacidad de aprendizaje, ofreciendo protección potencial contra el Alzheimer y el Parkinson.

5. Mejora los marcadores cardiovasculares

Un ensayo cruzado con adultos hipercolesterolémicos, realizado por la Universidad de Cambridge, revela que las personas con colesterol alto pueden añadir un puñado de maní a su dieta diaria para ayudar a limpiar las arterias y proteger el corazón de posibles obstrucciones.

Además, el estudio advierte que se observaron efectos antioxidantes y una reducción del riesgo coronario estimado. “Comer maní no solo mejora tus defensas internas en un 13%, sino que limpia tus arterias en un 35% y reduce significativamente el riesgo de infartos al controlar la presión arterial“.

Por otro lado, el ensayo reciente ARISTOTLE, publicado en Frontiers in Nutrition, mostró reducciones significativas de colesterol y triglicéridos en adultos con factores de riesgo cardiovascular:

Colesterol total alto: Los participantes experimentaron una caída drástica en el colesterol total y en el colesterol LDL (conocido como “colesterol malo”).

Los participantes experimentaron una caída drástica en el colesterol total y en el (conocido como “colesterol malo”). Triglicéridos altos: En estos pacientes, la reducción de grasa en la sangre fue aún más marcada y profunda.

6. Menor mortalidad total y cardiovascular

Las grasas buenas de la mantequilla de maní reducen las tasas de mortalidad cardiovascular. Crédito: Shutterstock

Científicos analizaron los efectos del consumo de frutos secos y maní en 120,852 adultos durante 10 años en los Países Bajos para medir los efectos en la salud. Mientras que otra investigación de la Universidad de Oxford indica que la ingesta moderada de maní se asocia con una menor mortalidad total y una reducción en enfermedades cardiovasculares, respiratorias y neurodegenerativas.

Asimismo, un estudio de la Vanderbilt University revela que el consumo de maní disminuye la mortalidad total entre un 17% y 21%, y reduce la mortalidad cardiovascular entre un 23% y 38%, incluso en poblaciones con distintos niveles socioeconómicos.

7. Aporte de nutrientes cardioprotectores

Un ensayo de la Universidad de Loma Linda destaca que, al complementar la dieta habitual con maní, aumenta la ingesta de MUFA, PUFA, fibra, proteína vegetal, vitamina E (α-tocoferol), folato, cobre, zinc y magnesio. Estos cambios nutricionales son fundamentales para la prevención de enfermedades cardiovasculares y otras patologías crónicas.

