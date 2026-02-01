Nueva York: el tiempo para hoy domingo 1 de febrero

¿Cómo vestirse apropiadamente para salir a las calles de Nueva York este domingo? La predicción del clima para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 25 grados Fahrenheit (-4ºC) de máxima y los 14 grados Fahrenheit (-10ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 5ºF (-15ºC) de máxima y 5ºF (-15ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 1% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 11% durante el día y del 13% tras la caída del Sol.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 19.88 mph durante la primera mitad del día y los 13.67 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 07:06 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:13 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se espera escasa nubosidad..

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.