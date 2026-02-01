Qué pasa con tu dinero si dejas de usar por años una cuenta de banco

Muchas personas abren una cuenta bancaria para guardar ahorros y luego la olvidan por completo, mientras que otras revisan sus movimientos a diario. Aunque pueda parecer inofensivo dejar una cuenta sin uso durante largos periodos, la inactividad prolongada puede derivar en cierres automáticos, pérdida de contacto con el banco e incluso en que el dinero termine clasificado como propiedad no reclamada.

Los bancos no penalizan unos meses de poco movimiento. Sin embargo, cuando pasan años sin depósitos, retiros o transferencias realizadas por el titular, la institución puede marcar la cuenta como inactiva.

Incluso si el dinero genera intereses de manera automática, esos rendimientos no suelen contar como actividad válida, ya que los bancos buscan señales claras de que el cliente sigue utilizando la cuenta.

Cuando una cuenta permanece demasiado tiempo sin movimientos, la entidad financiera puede iniciar un proceso de cancelación. Antes de cerrarla, normalmente intenta comunicarse mediante correo físico o electrónico.

El problema surge cuando los datos de contacto están desactualizados, la persona se mudó o cambió de correo y nunca notificó al banco. En esos casos, el aviso puede no llegar y el cierre se realiza sin que el titular se entere.

¿Qué sucede con el dinero si la cuenta se cierra?

Si la institución no logra ubicar al dueño para devolverle los fondos, el dinero no permanece indefinidamente en el banco.

Con el paso del tiempo puede ser transferido al gobierno estatal bajo leyes de bienes no reclamados, un procedimiento conocido como ‘escheatment’.

En términos prácticos, el dinero pasa a registrarse como propiedad abandonada.

Recuperar esos recursos sigue siendo posible, pero implica trámites adicionales. Se estima que 1 de cada 7 personas en Estados Unidos tiene dinero olvidado en alguna institución financiera o fondo estatal sin haberlo reclamado.

Qué hacer si sospechas que tienes una cuenta olvidada

El primer paso recomendado es contactar directamente al banco donde se abrió la cuenta. Generalmente solicitarán información personal como número de Seguro Social, direcciones anteriores o fechas aproximadas de apertura.

Si la cuenta sigue activa, el titular puede retirar o transferir los fondos sin mayor complicación.



Si ya fue cerrada y el dinero fue enviado al estado, será necesario buscarlo en los portales oficiales de propiedades no reclamadas o en plataformas especializadas de localización de fondos, donde se inicia un proceso formal de recuperación.

La importancia de mantener las cuentas bajo control

Las cuentas olvidadas no permanecen intactas por décadas. Pueden cerrarse y el acceso al dinero puede volverse más complejo de lo que muchos imaginan.

Por ello, especialistas financieros recomiendan simplificar las finanzas personales, conservar solo las cuentas realmente utilizadas y cerrar aquellas que ya no cumplen una función.

También sugieren realizar pequeños movimientos periódicos para evitar que una cuenta sea considerada inactiva.

Mantener la información de contacto actualizada y revisar los estados de cuenta de vez en cuando puede evitar sorpresas desagradables y la pérdida temporal del acceso a los propios ahorros.

