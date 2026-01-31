¿Estás endeudado? Así funciona un debt management plan en EE.UU.

Tener varias deudas con intereses altos puede volverse inmanejable. Antes de recurrir a la bancarrota o a préstamos riesgosos, existe una alternativa poco conocida pero efectiva: el debt management plan (plan de manejo de deudas).



Aquí te explicamos qué es, cómo funciona y cuándo conviene usarlo en EE.UU.

¿Qué es un debt management plan?

Un debt management plan (DMP) es un programa ofrecido por agencias de asesoría crediticia sin fines de lucro que ayuda a personas con deudas no garantizadas —principalmente tarjetas de crédito— a pagar lo que deben bajo condiciones más manejables.

En lugar de varios pagos mensuales, haces un solo pago, y la agencia se encarga de distribuirlo entre tus acreedores.

¿Cómo funciona un plan de manejo de deudas?

El proceso suele seguir estos pasos:

1️⃣ Evaluación completa de tu situación financiera

2️⃣ Negociación con acreedores para reducir tasas de interés

3️⃣ Establecimiento de un pago mensual único

4️⃣ Distribución del pago a cada acreedor

👉 El objetivo es salir de deudas en un plazo definido, normalmente entre 3 y 5 años.

¿Qué tipo de deudas incluye un DMP?

Generalmente cubre:

tarjetas de crédito

deudas personales no garantizadas

No suele incluir:

hipotecas

préstamos de auto

deudas fiscales

préstamos estudiantiles

Ventajas de un debt management plan

Tasas de interés más bajas

Pagos mensuales más accesibles

Menor estrés financiero

Plan claro para eliminar deudas

Desventajas que debes considerar

Algunas cuentas pueden cerrarse

Impacto temporal en tu puntaje de crédito

Cuotas administrativas mensuales

Requiere constancia y disciplina

¿Quién debería considerar un debt management plan?

Puede ser una buena opción si:

tienes varias tarjetas con intereses altos

puedes pagar algo cada mes, pero no el total

quieres evitar nuevos préstamos o la bancarrota

¿Es mejor que consolidar deudas?

Depende de tu perfil financiero.

Un debt management plan no implica pedir un préstamo nuevo, mientras que la consolidación sí.

Sin embargo, si calificas para una tasa muy baja, consolidar podría convenir más.

Preguntas frecuentes sobre debt management plans

¿Afecta mi crédito?

Sí, puede afectar temporalmente, pero muchas personas ven mejoras a largo plazo al reducir su deuda total.

¿Cuánto dura un plan?

Por lo general entre 3 y 5 años, según el monto y las condiciones acordadas.

¿Es lo mismo que debt settlement?

No. El debt settlement busca pagar menos de lo que debes y suele dañar más el crédito.

El DMP busca pagar la deuda completa, pero con mejores condiciones.

¿Cuánto cuesta?

Depende de la agencia, pero suelen ser cuotas mensuales bajas y reguladas.

🧾 Conclusión

Un debt management plan no es una solución milagro, pero sí una herramienta estructurada para quienes necesitan orden y alivio financiero sin recurrir a opciones más riesgosas. Para muchos, es una vía realista y menos costosa para salir de deudas.

