Qué pasa con tu puntaje crediticio si sacas muchas tarjetas de crédito

Tener varias tarjetas de crédito puede parecer una buena estrategia para acumular recompensas, millas o devoluciones en efectivo. Sin embargo, cuando la apertura de cuentas se vuelve excesiva o desordenada, el impacto en el historial financiero puede ser negativo y terminar afectando el puntaje crediticio más de lo esperado.

Mayor riesgo de olvidar pagos

Cada tarjeta nueva implica fechas de corte y vencimientos distintos. Sin recordatorios automáticos o un sistema de organización claro, es fácil omitir un pago sin intención. El problema es que incluso un solo atraso puede generar consecuencias fuertes.

Un pago con 30 días de retraso puede reducir el puntaje crediticio hasta en 80 puntos, además de provocar cargos por mora e intereses acumulados. Este tipo de descuidos suele ser uno de los factores más dañinos para el historial financiero.

Endeudamiento por exceso de crédito disponible

Abrir múltiples tarjetas también incrementa la línea de crédito total, lo que puede convertirse en una tentación constante para gastar más de lo planeado. El acceso sencillo al financiamiento puede llevar a saldos acumulados difíciles de controlar.

Por ejemplo, mantener una deuda de $5,000 distribuida en varias tarjetas con tasas promedio superiores al 20% anual puede representar más de $1,000 en intereses al año.

Ese dinero podría destinarse al ahorro o inversión, pero termina absorbido por cargos financieros.

Cuotas anuales que se vuelven gasto innecesario

Algunas tarjetas premium incluyen beneficios atractivos como accesos a salas VIP en aeropuertos, créditos de transporte o programas de hoteles de lujo.

No obstante, si esos beneficios no se utilizan con frecuencia, la cuota anual, que puede rondar los $95 o más, se transforma en un gasto inútil.

Muchos usuarios optan por cambiar a versiones sin cuota anual para conservar la antigüedad de la cuenta sin pagar cargos adicionales, lo cual también ayuda a mantener estable el historial crediticio.

¿Cuántas tarjetas son recomendables?

No existe una cifra universal, pero especialistas en finanzas personales suelen sugerir un esquema moderado de dos o tres tarjetas activas con funciones claras.

Una tarjeta antigua ayuda a sostener la longitud del historial, otra puede enfocarse en la categoría de gasto principal, y una más puede ofrecer recompensas generales.

El verdadero riesgo no está en la cantidad exacta, sino en abrir cuentas sin un propósito definido o sin capacidad de administración.

Un exceso de solicitudes también puede generar múltiples consultas en el reporte crediticio, lo que temporalmente puede reducir la calificación.

En síntesis, tener varias tarjetas no es necesariamente perjudicial, pero la falta de control sí lo es. Organización, pagos puntuales y uso estratégico son claves para que el crédito juegue a favor y no en contra del puntaje financiero.

