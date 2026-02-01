Trump confirma que India comprará petróleo de Venezuela en lugar de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado la existencia de un pacto comercial con el gobierno de la India para redirigir sus compras de hidrocarburos hacia el mercado venezolano tras la liberalización del sector energético en Venezuela y la salida del poder de Nicolás Maduro.

“India está entrando en el mercado y va a comprar petróleo venezolano, en lugar de comprarlo a Irán. Así que ya hemos cerrado ese acuerdo y damos la bienvenida a India para que venga y compre petróleo”, declaró el mandatario a los medios de comunicación a bordo del avión presidencial Air Force One.

El anuncio marca un cambio en la dinámica comercial de la región. Al ser consultado sobre la participación de China en la industria petrolera venezolana, el presidente Trump manifestó que el país asiático será “bienvenido” si decide participar en el nuevo esquema de mercado.

Venezuela: una alternativa para India en medio de aranceles

Actualmente, India figura como uno de los principales clientes del crudo ruso. Sin embargo, el país busca diversificar sus fuentes de suministro ante la posibilidad de nuevas medidas arancelarias por parte de la administración estadounidense.

El marco jurídico para estas transacciones se estableció el pasado jueves, cuando el Parlamento de Venezuela aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

¿En qué consiste la reforma a la Ley de Hidrocarburos?

Esta modificación legislativa, promovida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene como objetivo central facilitar la entrada de capitales privados y extranjeros en la explotación petrolera nacional.

En este contexto, la presidenta encargada sostuvo una conversación telefónica el viernes con el primer ministro indio, Narendra Modi. Durante el diálogo, ambos mandatarios acordaron “profundizar la cooperación energética” entre las dos naciones.

De acuerdo con información obtenida por la agencia EFE a través de fuentes diplomáticas y empresariales del sector energético, el gobierno de Nueva Delhi gestiona actualmente las condiciones logísticas para estas operaciones. El objetivo de las autoridades indias es establecer un “corredor seguro” que permita el flujo de barriles venezolanos sin que estos se vean afectados por sanciones internacionales.

