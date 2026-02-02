Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del lunes 2 de febrero de 2026

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más populares en el estado, con muchos sorteos que ofrecen a los participantes la posibilidad de ganar premios millonarios. Si quieres participar en esta lotería o simplemente deseas estar informado de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, sigue leyendo para obtener más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy lunes, 2 de febrero de 2026 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del lunes 2 de febrero

Combinación mediodía: 01 04 02 03

Combinación noche: 09 02 09 07

Números ganadores de Pick-4 del lunes 2 de febrero

Combinación mediodía: 05 07 01 08 03

Combinación noche: 07 00 04 07 07

Números ganadores de Pick-6 del lunes 2 de febrero

Combinación original: 02 08 10 22 35 43

Bote acumulado: $2,400,000

Números ganadores de Cash4Life del lunes 2 de febrero

Los números ganadores son: 17 31 34 36 40

Cash Ball: 02

Números ganadores de Jersey Cash-5 del lunes 2 de febrero

Los números ganadores son: 07 08 15 22 40 B-40

Multiplicador: 4

Bote acumulado: $1,430,000

¿A qué hora se celebran los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey varían su frecuencia en función el juego. Se celebran todos los días de la semana y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solamente se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se eligen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números que quiera o seleccionar la opción de “Quick Pick” para que se generen aleatoriamente y evitar la indecisión.

Cuando se juega Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de éstos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes acertar los cuatro números en el orden concreto en el que se sortearon.

Los dos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se efectúa todos los días a las 9:00 PM de Nueva Jersey. En este caso, solo es una vez al día.

Para jugar tu boleto en Jersey Cash 5 debes elegir cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, tendrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en escoger cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y su premio es $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos inician a las 9:00 PM de la tarde (ET) y dan la posibilidad de recibir dinero a diario a los afortunados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se indica arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador escoge seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, Pick-6 también ofrece premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

