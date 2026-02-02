Nueva York: pronóstico del tiempo para este lunes 2 de febrero

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir este lunes en Nueva York? La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a percibir será de 27ºF (-3ºC) de máxima y 27ºF (-3ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 11.18 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:05 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:14 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevén pocas nubes. Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 41% por la tarde y 4% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.