Chicago: el tiempo para hoy martes 3 de febrero

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. También somos conscientes, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy martes 3 de febrero.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 25 grados Fahrenheit (-4ºC) y una mínima de 19 grados Fahrenheit (-7ºC) . La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 12ºF (-11ºC) de máxima y 12ºF (-11ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 3 durante la primera parte del día y del 65 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se prevén más nubes que claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 11.18 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:01 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 17:08 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan nubes y claros. Se estima que la temperatura máxima sea de 27 grados Fahrenheit (-3 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 16 (-9ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 3% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día.