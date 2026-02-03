Cirugía estética ilegal en Nueva York: inmigrante acusada de poner a una mujer al borde de la muerte

Nargiza Shukurova fue acusada de hacerse pasar por médico y realizar de forma imprudente un procedimiento de alto riesgo, comúnmente conocido como “levantamiento de glúteos brasileño” (BBL), sin tener la licencia requerida, lo que provocó que una mujer de 46 años sufriera una infección potencialmente mortal y lesiones graves.

“Está acusada de engañar a una víctima presentándose falsamente como si tuviera licencia para ejercer la medicina y de realizar una cirugía de alto riesgo para la cual no estaba legalmente calificada. La conducta alegada dejó a la víctima con lesiones potencialmente mortales y requirió una amplia atención médica. Mi oficina procesará enérgicamente a cualquiera que se haga pasar por un profesional médico y ponga en peligro la vida de los neoyorquinos”, declaró el fiscal de distrito de Brooklyn (NYC), Eric González en un comunicado.

Shukurova, de 39 años, es originaria de Uzbekistán. Fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 9 de enero de 2026, en virtud de una orden de arresto del condado Kings (Brooklyn). Posteriormente fue extraditada a Nueva York.

El 23 de enero compareció ante el juez del Tribunal Supremo de Brooklyn, Danny Chun, por una acusación formal que la imputa por agresión, ejercicio ilegal de una profesión, posesión criminal de un arma y puesta en peligro imprudente. Se ordenó que compareciera nuevamente ante el tribunal el 25 de marzo.

El fiscal de distrito indicó que el BBL debe realizarse con el máximo cuidado, ya que tiene la tasa de mortalidad más alta de cualquier procedimiento de cirugía estética. La acusada se anunciaba en las redes sociales, utilizando los títulos de “Dra. Nargiza” y “Dra. Nargis”, ofreciendo “aumento de glúteos, corrección de la forma de los glúteos” y “labios de Barbie”, entre otros servicios, con fotografías de antes y después de supuestas pacientes. Pero no tenía licencia para ejercer la medicina en el estado Nueva York ni estaba autorizada para realizar BBL.

La investigación reveló además que la acusada supuestamente realizó un BBL a una mujer el 7 de mayo de 2023 en el salón de belleza “Fleur de Beaute”, ubicado en Sheepshead Bay, Brooklyn, en la que no tomó el historial médico de la víctima, no realizó un examen físico básico, y tampoco siguió los procedimientos quirúrgicos estándar.

En los días siguientes la víctima comenzó a experimentar graves complicaciones médicas, incluida una infección potencialmente mortal. A medida que la infección empeoraba, la acusada supuestamente la disuadió de buscar atención médica inmediata e intentó, en cambio, tratar ella misma el rápido deterioro de su estado de salud.

Casi tres semanas después de la lipotransferencia de glúteos, la víctima perdió el conocimiento en su casa y su familia la llevó de urgencia a un hospital local, donde se sometió a aproximadamente una docena de cirugías durante dos meses para tratar una infección que casi le cuesta la vida. Durante su hospitalización la acusada supuestamente le dejó mensajes en el teléfono a la víctima, rogándole que mintiera al personal del hospital sobre el procedimiento y que no revelara su identidad.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, el año pasado María Paz Peñaloza Cabrera, inmigrante colombiana, murió dramáticamente a los 31 años tras pasar dos semanas hospitalizada con muerte cerebral a consecuencia de una cirugía estética clandestina realizada por un falso doctor en Queens (NYC). Felipe Hoyos Foronda, fue arrestado cuando iba a tomar un vuelo, según la Policía de Nueva York, y luego acusado de hacerse pasar por cirujano plástico en TikTok al intentar retirarle los implantes de glúteos a Peñaloza en una casa en Astoria.

También en 2025 Yolany Mejía Carranza fue arrestada como sospechosa de operar una clínica dental sin licencia en Long Island (NY). En diciembre de 2024 una hispana de 70 años fue acusada de practicar la odontología sin licencia en la cocina de su apartamento en el condado Nassau de Long Island, usando medicamentos registrados en Colombia y El Salvador.

Previamente en 2023 una mujer fue arrestada y acusada de hacerse pasar por una doctora durante 15 meses, lapso durante el cual recetó medicamentos en Nueva Jersey. En 2022 una madre murió tras inyecciones “cosméticas” en Nueva York. En 2019 Donna Francis se declaró culpable por la muerte de una mujer en un sótano de Queens durante una cirugía plástica ilegal de glúteos.