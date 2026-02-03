Cuándo se acaba el frío intenso en el sur de Florida, según expertos

Una ola de frío muy poco habitual continúa azotando el sur de Florida, con temperaturas históricamente bajas y una sensación térmica que ronda los 30 °F (-1 °C). Según meteorólogos, las zonas más afectadas han sido el área metropolitana de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. La gran pregunta que se hacen los residentes es: ¿Cuándo se acabará este frío intenso?

Expertos señalan que las condiciones no se mantendrán así indefinidamente y que hay señales de que las temperaturas comenzarán a cambiar en los próximos días. Sin embargo, es muy probable que los residentes deban enfrentar otro frente frío.

De acuerdo con Miami News 24, este podría provocar que las temperaturas mínimas desciendan nuevamente hacia los 40 °F o inferiores durante las mañanas de viernes y sábado, lo que obligará a mantener los abrigos aún por varios días más.

¿Hasta cuándo se sentirá el frío más intenso en Florida?

Según pronósticos elaborados por meteorólogos locales y el Servicio Nacional de Meteorología (NWS):

Martes: aún con mañanas frías cerca de los 40 °F y altas en los 60 °F, por debajo de lo normal para la temporada.

aún con mañanas frías cerca de los 40 °F y altas en los 60 °F, por debajo de lo normal para la temporada. Miércoles: temperaturas un poco más elevadas, con máximas acercándose a los 70 °F.

temperaturas un poco más elevadas, con máximas acercándose a los 70 °F. Jueves y viernes: la llegada del nuevo frente frío bajará de nuevo las mínimas, con mañanas cercanas a 40 °F o menos y sensaciones térmicas frías.

Con base en estos patrones, varios meteorólogos coinciden en que el periodo más intenso del frío podría extenderse hasta el fin de semana, especialmente si el frente que llega a mitad de semana logra mantener las temperaturas bajas durante las madrugadas.

En este sentido, para que el sur de Florida vuelva a condiciones meteorológicas más típicamente templadas de invierno, con mínimas por encima de los 50 °F de forma constante, podría haber que esperar varios días más después del paso del frente frío, siempre sujeto a cómo evolucione la atmósfera.

Mientras tanto, los residentes deben seguir tomando precauciones, abrigarse bien por las mañanas y estar atentos a los avisos meteorológicos que se emitan durante esta semana de temperaturas bajas.

