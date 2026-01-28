Errores comunes al usar calefacción durante el invierno

Durante el invierno, el uso de calefacción se vuelve indispensable en muchos hogares. Sin embargo, emplearla de forma incorrecta no solo eleva el costo de las facturas, sino que también puede afectar la salud y aumentar el riesgo de accidentes domésticos. Los errores al usar calefacción pueden interferir si quieres tener un hogar cálido, seguro y eficiente. En esta nota, te enseñamos a identificarlos.

Exponerte al frío por tiempo prolongado puede ser peligroso. Si tu sistema de calefacción no está funcionando correctamente, es recomendable que te abrigues lo suficiente. Crédito: F01 PHOTO | Shutterstock

1. Ajustar la calefacción a temperaturas demasiado altas

Uno de los errores más frecuentes es subir la calefacción al máximo con la idea de calentar la casa más rápido. Esto no acelera el proceso y sí provoca un mayor consumo de energía. Además, los cambios bruscos de temperatura pueden causar molestias respiratorias, resequedad en la piel y dolores de cabeza.

Mantener una temperatura estable y moderada permite un ambiente confortable sin desperdiciar energía.

2. No ventilar los espacios cerrados

En invierno muchas personas evitan abrir ventanas para conservar el calor, pero esto puede generar acumulación de aire viciado y humedad. La falta de ventilación favorece la aparición de moho y puede afectar la calidad del aire interior.

Abrir las ventanas durante unos minutos al día ayuda a renovar el aire sin perder demasiado calor, especialmente en espacios con calefacción constante.

3. Usar calefactores portátiles de forma insegura

Los calefactores eléctricos o a gas son prácticos, pero mal utilizados representan un riesgo. Colocarlos cerca de cortinas, muebles o ropa aumenta la posibilidad de incendios. También es un error común dejarlos encendidos durante la noche o al salir de casa.

Estos dispositivos deben usarse solo bajo supervisión y siguiendo las instrucciones del fabricante para evitar accidentes.

4. Sellar mal puertas y ventanas

Un error habitual es depender solo de la calefacción sin revisar por dónde se escapa el calor. Puertas y ventanas mal selladas hacen que el sistema trabaje más de lo necesario, aumentando el gasto energético. Colocar burletes, sellar rendijas y usar cortinas térmicas puede mejorar notablemente la eficiencia sin necesidad de subir la calefacción.

5. Descuidar el mantenimiento del sistema de calefacción

No limpiar filtros ni revisar el sistema antes del invierno reduce su rendimiento y puede generar fallas. En el caso de calefacción a gas, la falta de mantenimiento puede derivar en emisiones peligrosas. Una revisión periódica garantiza un funcionamiento más seguro, eficiente y duradero.

Si tu sistema de calefacción o tu calentador no funcionan, es recomendable llamar a un experto. Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

5. Dormir con la calefacción demasiado alta

Dormir en ambientes excesivamente calientes puede afectar la calidad del sueño. El cuerpo descansa mejor en temperaturas frescas y estables. Además, mantener la calefacción alta toda la noche incrementa el consumo innecesario de energía.

Bajar la temperatura antes de dormir y usar mantas adecuadas suele ser una opción más saludable y económica.

Evitar estos errores comunes al usar calefacción durante el invierno no solo ayuda a reducir gastos, sino que también contribuye a un hogar más seguro y confortable. Un uso responsable de la calefacción marca la diferencia entre pasar frío innecesario o enfrentar riesgos evitables.

