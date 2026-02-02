Frío extremo histórico en Florida deja nieve en zonas costeras y una “lluvia de iguanas”

Florida amaneció este lunes con un escenario inédito para su clima habitual: frío extremo, nieve en zonas costeras del sur del estado y miles de iguanas paralizadas por las bajas temperaturas, en un episodio que rompió récords históricos y activó nuevas alertas meteorológicas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) confirmó que Miami registró el inicio de febrero más frío desde que existen registros, con una temperatura mínima de 1,6 grados centígrados el día 1, superando la marca establecida en 1909.

En la costa este, West Palm Beach descendió hasta -1,1 grados, un nuevo mínimo histórico para esa fecha.

El impacto del sistema invernal se sintió con especial fuerza en el centro del estado. Orlando alcanzó -4,4 grados centígrados y Daytona Beach cayó hasta -5 grados, cifras inusuales incluso para los inviernos más severos de Florida.

El NWS también reportó caída de nieve en puntos del Golfo de México tan al sur como Cape Coral, además de Tampa, Sarasota y St. Petersburg.

La oficina del NWS en Tampa confirmó que se observaron ráfagas de nieve en condados que van desde Levy hasta León, un fenómeno que no se registraba tan al sur desde hace décadas.

Videos difundidos por el organismo y por departamentos de policía locales mostraron copos cayendo en zonas urbanas, algo prácticamente desconocido para residentes de estas ciudades.

Las ciudades floridanas registraron así sus temperaturas más bajas en varias décadas, después de haber quedado al margen de la tormenta invernal que la semana pasada afectó al resto del país y dejó más de 100 muertes, además de cortes de electricidad y cancelaciones masivas de vuelos y clases.

“Lluvia de iguanas”

El frío extremo tuvo además un efecto visible en la fauna local. Las autoridades reportaron el fenómeno conocido como “lluvia de iguanas”, que ocurre cuando estos reptiles, incapaces de regular su temperatura corporal, se paralizan y caen de los árboles.

Cientos de residentes trasladaron más de 2.000 iguanas a centros de rescate de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

El director ejecutivo de la FWC, Roger Young, explicó que temperaturas por debajo de los 4,4 grados centígrados provocan parálisis por frío en las iguanas verdes, una especie común en el sur del estado.

Aunque el fenómeno no es letal en todos los casos, requiere intervención para evitar la muerte de los animales.

Si bien el ciclón invernal que impulsó la irrupción de aire polar ya abandonó Estados Unidos, el NWS advirtió que la masa de aire ártico seguirá presente durante este lunes en gran parte del este del país, con especial impacto en Florida.

Según el pronóstico oficial, las alertas de frío extremo y congelamiento continúan vigentes en amplias zonas del estado, así como en el sur de Georgia, Alabama, partes de las Carolinas y el sureste de Luisiana, antes de que se registre una moderación gradual de las temperaturas en los próximos días.

Con información de EFE.

