¿Desintoxicar el hígado con café? Ciencia, mitos y la cómo tomarlo

Más allá de ser un ritual matutino o una simple costumbre, beber café es acceder a una “farmacia natural” por sus múltiples beneficios respaldados por la ciencia. Esta bebida ha evolucionado de ser un “villano” de la dieta a un alimento funcional de primer nivel, capaz de mejorar la cognición, la concentración y la salud cardiovascular.

Uno de sus mayores poderes reside en su capacidad para ayudar a desintoxicar el hígado graso. Sin embargo, para que el café actúe como un aliado, deben cumplirse tres reglas de oro: pureza, momento de consumo y la dosis personal, la cual varía según la sensibilidad de cada individuo.

Descubre las 3 reglas de oro para convertir el café en el mejor aliado de tu salud hepática y metabolismo. ¿Lo estás tomando mal? Crédito: Shutterstock

La visión de la medicina funcional: El café no hace milagros solo

El Doctor Carlos Jaramillo, experto en medicina funcional egresado de la Universidad de Harvard, enfatiza que, aunque los beneficios son reales, el café debe consumirse de manera moderada.

Jaramillo es contundente: el café no ayuda a mejorar el hígado si se acompaña de azúcares o cremas vegetales procesadas. El impacto negativo de la fructosa y las grasas trans anula cualquier beneficio antioxidante.

Lo ideal es tomar el café solo o, si acaso, con un poco de canela. “Trata de no ponerle azúcar ni ningún endulzante, y evita las cremas instantáneas; eso es lo peor que le podrías poner al café”, afirma el doctor. La verdadera salud hepática no viene de una “limpieza” externa, sino de optimizar los procesos químicos naturales del cuerpo con materia prima de alta calidad.

Cómo, cuál y cuándo tomar café

La canela suma antioxidante al café, endulza sin añadir azúcar y estimula el metabolismo. Crédito: Rimma Bondarenko | Shutterstock

El doctor Jaramillo se confiesa amante del café y por años ha estudiado los beneficios de esta bebida. Basado en investigaciones, rompe con el dogma de que el café es un “vicio” y lo posiciona como un alimento funcional. En su canal de YouTube, se enfoca en tres puntos clave:

1. El café como “Biotransformador”, no como “Limpiador”

Para Jaramillo no hay soluciones mágicas para “limpiar” el hígado tras excesos, sino un conjunto de acciones que ayudan a su recuperación. Explica que, si bien el café no “lava” el hígado, lo que hace es proporcionar polifenoles (antioxidantes) que actúan como cofactores necesarios para que las enzimas hepáticas procesen toxinas de forma eficiente.

“El café es una de las cosas que más promueve la salud hepática. El hígado tiene dos fases de biotransformación; los antioxidantes del café ayudan con la fase uno y la fase dos, permitiendo que el órgano funcione de manera correcta”.

Estos componentes pueden ser efectivos dentro del tratamiento para el hígado graso, la cirrosis y para disminuir el riesgo de cáncer hepático.

2. La calidad es clave

Como conocedor, hace énfasis en la calidad del café. Explica que el tipo Robusta es más resistente y económico, pero suele tener el doble de cafeína y más acrilamidas si el proceso industrial es deficiente. Mientras tanto, el café Arábiga tiene un perfil químico más limpio y menos estresante para el sistema nervioso.

“Lo mejor es optar por un café de buena calidad. Duda de los cafés que son ‘sospechosamente baratos’. El Arábiga es de montaña y suele ser mejor. Si puedes comprar café en grano para molerlo al momento, será mucho mejor”.

3. ¿Cuándo tomarlo?

El especialista ofrece un consejo clave: dejar de beber café al mediodía. No es solo por el insomnio obvio, sino por la arquitectura del sueño. Aunque una persona logre conciliar el sueño después de un café nocturno, la cafeína bloquea los receptores de adenosina, impidiendo que el cerebro alcance las fases de sueño profundo necesarias para la regeneración celular.

“La cafeína tarda de 8 a 12 horas en eliminarse del cuerpo. Por eso, el mejor momento para tomar café es desde que te despiertas hasta el mediodía”, concluye Jaramillo.

