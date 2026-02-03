Dueños de supermercados independientes de NY empujan ley para protegerse de los “peces gordos” que devoran sus negocios

En el ecosistema de las tiendas de comestibles independientes y bodegas, no afiliadas a las grandes cadenas, los líderes gremiales advierten que en Nueva York se está experimentando, de una forma acelerada, una tendencia que se reduce a una simple premisa: los peces gordos están devorando a los más pequeños.

La Asociación Nacional de Supermercados (NSA) y legisladores estatales, denunciaron este lunes en un comunicado, que la distribuidora Mondelez International ha informado a los supermercados independientes que dejará de ofrecerles servicio de entrega directa a las tiendas, reservando este servicio para las grandes cadenas minoristas.

De concretarse esta medida, los comerciantes independientes se verán obligados a comprar populares productos de esta distribuidora, que incluye conocidas marcas de galletas, comestibles en polvo, chocolates y populares bebidas, a través de mayoristas externos a un costo mucho mayor. Lo que aumentará los precios y desestabilizará aún más a las tiendas de comestibles de los vecindarios.

“Por eso estamos empujando algunas opciones legislativas que obliguen a estas distribuidoras a darnos un trato igualitario.Ellos poco a poco, han venido creando esquemas de negocios que benefician a las grandes corporaciones, dejando a un lado a los pequeños supermercados y bodegas de nuestros vecindarios, que en su mayoría son negocios familiares de inmigrantes. Muchos han cerrado en los últimos años”, indicó Anthony Peña, portavoz de NSA.

Por ello, a las puertas de un supermercado en el Alto Manhattan, legisladores, propietarios de tiendas de comestibles independientes y líderes locales se manifestaron para apoyar la aprobación de la Ley de Equidad de Precios para el Consumidor en el Sector de la Alimentación, una legislación que ya fue introducida en la Legislatura Estatal, que prohibiría la discriminación de precios contra los minoristas de tiendas independientes y aumenta el acceso a alimentos frescos y asequibles para todos los neoyorquinos.

Trato igual

Este anteproyecto patrocinado por el asambleísta estatal Micah Lasher y el senador estatal Cordell Cleare, facultaría a la fiscalía general de Nueva York para demandar a los distribuidores que ofrezcan descuentos injustos (según lo define el proyecto de ley) a las grandes cadenas minoristas sin ofrecerlos a los minoristas más pequeños.

“La fijación de precios de forma monopolística, por parte del 1% de las grandes corporaciones multimillonarias, no solo es una amenaza para la libertad, la equidad y el capitalismo, sino también para la salud y el bienestar de nuestras familias”, razonó el senador estatal Cordell Cleare.

Según la ley, los dueños de negocios también podrían presentar demandas civiles contra las empresas que incurran en prácticas desleales.

El texto legal que ya se encuentra en los comité de la Asamblea y el Senado estatal prohíbe a los proveedores ofrecer términos de venta diferenciados, por ejemplo, precios, descuentos y plazos de pago distintos a minoristas o mayoristas, que adquieran la misma mercancía en cantidades similares.

Además, los minoristas más pequeños podrían solicitar información anonimizada respecto a los términos otorgados a compradores dominantes, tales como grandes cadenas.

También se incluyen en la legislación, recursos para impedir que los grandes compradores impongan condiciones que perjudiquen a los comercios pequeños, salvo que existan razones comerciales justificadas.

“No queremos privilegios”

“Esta ley sería un gran paso para frenar una de las prácticas de los distribuidores, que si no se modifica, nos hará desaparecer. Nosotros somos un mercado importante. De los 1,700 supermercados y groceries stores de la ciudad de Nueva York, más de 900 somos independientes. Tenemos grandes costos operativos. No queremos privilegios, ni regalos, simplemente un trato igualitario”, sostuvo Peña.

Los líderes de estos emprendimientos comerciales, comentan que estas prácticas discriminatorias, están liquidando lentamente sus negocios, porque finalmente las tiendas y almacenes de las grandes cadenas son “vecinas” a sus emprendimientos.

Este esquema induce a que de forma creciente, los consumidores perciban que comprar en supermercados y bodegas de vecindario, sea mucho más costoso. Mientras que corporaciones como Costco, Walmart y Target pueden ofrecer productos a menor costo e incluso paquetes de ofertas que para negocios familiares sería imposible.

“Vamos a poner un ejemplo. Mientras nosotros compramos un jugo de naranja Tropicana a $3,90 la unidad y tienes que obtener ganancias. Costco puede vender dos unidades por $5″, ponderó el líder de la NSA.

Los supermercados independientes, que alguna vez representaron más de la mitad de la cuota de mercado minorista de alimentos en 1981, ahora controlan solo el 27% de estos comercios.

Bodegueros en la lista

Estas asociaciones comerciales destacan que desde hace mucho tiempo las grandes distribuidoras están tratando de canalizar sus negocios directamente con las firmas más grandes y millonarias, dejando a los independientes bajo la opción de terceras cadenas de comercialización, lo cual se revierte en más costos.

La Asociación de Pequeños Negocios y Bodegas de Nueva York, también respalda la aprobación de esta legislación, aduciendo que como emprendimientos familiares, se ven forzados a márgenes de ganancias que en la mayoría de los casos se reducen a un par de centavos.

“Recordemos que hace décadas en ciertos vecindarios del Alto Manhattan y El Bronx nadie quería montar negocios por la criminalidad. Nosotros cubrimos ese mercado, le dimos servicios esenciales a nuestros vecinos, nos enfrentamos a la delincuencia. Ahora que gracias a nuestros emprendimientos ciertos sectores adquirieron cierta vitalidad, vienen las grandes cadenas y nos quieren borrar del mapa. Simplemente queremos que nos traten igual. No más que eso”, aseveró Francisco Marte, presidente de este gremio bodeguero.

El dato: