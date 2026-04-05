Trump amenaza a Irán con ataques el martes a centrales eléctricas y puentes

El presidente Donald Trump anunció este domingo una posible ofensiva militar contra objetivos estratégicos en Irán si el estrecho de Ormuz permanece bloqueado, y agregó que tiene previsto atacar centrales eléctricas y puentes el próximo martes como respuesta a la interrupción de esta vía marítima fundamental.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!”, afirmó el líder estadounidense.

Asimismo, el mandatario exigió el cese inmediato del bloqueo del estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de consecuencias severas para la operatividad del país persa: “¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá”, sentenció el mandatario.

La tensión entre ambas naciones se ha intensificado luego de que Teherán cerrara el paso por el estrecho de Ormuz, una ruta comercial de vital importancia para el transporte de energía. Trump vinculó directamente la reapertura de esta vía con la suspensión de los ataques planeados para el inicio de la semana.

Rescate de pilotos de avión derribado en Irán

Las advertencias de Trump se dan horas después de que anunciara el éxito de una misión de búsqueda y rescate de dos pilotos estadounidenses cuyos aviones habían sido derribados sobre Irán. Sobre la recuperación del segundo oficial de tripulación, Trump detalló que se trató de una operación de alta complejidad técnica y militar.

“¡LO LOGRAMOS! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación”, informó el sábado por la noche.

Según detalló oficialmente, el piloto rescatado presenta heridas cuya gravedad no ha sido revelada, aunque se encuentra fuera de peligro.

“Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más, pero nunca estuvo realmente solo”, añadió el mandatario. Ante estos eventos, se ha programado una rueda de prensa oficial para este lunes desde el Despacho Oval.

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