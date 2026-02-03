Este martes se elige al asambleísta del Distrito 36: Mary Jobaida promete luchar por la inclusión

Este martes 3 de febrero se conocerá quién ocupará la silla a la Asamblea por el Distrito 36, de Queens, que dejó el actual alcalde, Zohran Mamdani, y junto a las candidatas de origen inmigrante Diana Moreno y Rana Abdelhamid, la líder comunitaria de Astoria, Mary Jobaida, nacida en Bangladesh, hace un llamado a votantes para que la apoyen en los comicios especiales.

La madre inmigrante no solo asegura que de llegar a Albany luchará por una ciudad más asequible sino que centra su plataforma de trabajo en la defensa de la inclusión y la lucha contra la discriminación.

“Me postulo para ayudar a crear un estado inclusivo donde todos sean respetados por quienes son y tengan acceso a los derechos humanos básicos sin discriminación”, asegura la aspirante a asambleísta, quien nació y creció en un pequeño pueblo de Bangladesh antes de emigrar a Nueva York en 2001.

Jobaida advierte que la falta de vivienda asequible es una de las principales necesidades que enfrentan no solo los residentes de Astoria y Long island City, vecindarios a los que espera representar en la Legislatura estatal, sino buena parte de todos los neoyorquinos, por lo que esa es otra de sus prioridades.

“La vivienda es un derecho humano, no una subasta al mejor postor. Una vivienda asequible y digna es un derecho, no un privilegio”, asegura la candidata demócrata, quien isnta a que los nuevos desarrollos inmobiliarios contribuyan los más necesitados. “El desarrollo urbanístico responsable debe proteger a las comunidades, no desplazarlas ni aumentar la falta de vivienda. Si las familias trabajadoras no pueden permitirse vivir en sus propios barrios, ¿para quién son realmente estos nuevos apartamentos?”

La candidata, quien al igual que el alcalde Mamdani apoya el congelamiento de los aumentos de alquiler en los apartamentos con renta regulada y la inversión en grandes proyectos de vivienda pública para crear viviendas asequibles, también menciona que otra herramienta útil tiene que ver con los fideicomisos de tierras comunitarias. En su plataforma busca que sea una forma para que los neoyorquinos desarrollen una asequibilidad duradera y la propiedad comunitaria, al tiempo que buscará eliminar el requisito de ingresos mínimos para las unidades de vivienda asequible “para que sean verdaderamente accesibles para algunos de los neoyorquinos más vulnerables”.

Y al hablar de cuidado infantil, otra de las banderas de la actual administración municipal que se ha convertido en una de las principales necesidades para miles de familias neoyorquinas, Jobaida advierte ue ese debe ser otro frente de lucha feroz en Albany.

“Las familias trabajadoras necesitan apoyo real, no opciones imposibles”, asegura la candidata, quien es madre de tres hijos. “El cuidado infantil subvencionado empodera a los padres, promueve un desarrollo saludable y ayuda a acabar con la desigualdad que comienza al nacer. Todos los niños merecen un buen comienzo y todos los padres merecen apoyo”.

Las mesas de votación para estas elecciones especiales estarán abiertas este martes en los vecindarios del Distrito 36 entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche y la aspirante recalca en pedir a los cotantes que salgan a manifestarse en las urnas si se alinean con sus ideas.

“Mi principal prioridad es hacer que el Distrito 36 sea asequible y habitable para todos, especialmente para nuestras comunidades económicamente marginadas. Si bien muchos de nuestros residentes luchan por encontrar una vivienda estable y asequible, seguimos viendo edificios de apartamentos de lujo con unidades vacías que las familias trabajadoras simplemente no pueden pagar”, manifestó la aspirante política.

“Debemos priorizar la vivienda verdaderamente asequible, la atención médica y el cuidado infantil con financiación completa, y una educación pública gratuita y de alta calidad desde la primera infancia hasta la universidad”, dijo.

“Además, necesitamos una inversión seria en infraestructura resiliente al clima para que nuestras comunidades no tengan que seguir soportando calles inundadas, casas dañadas y estaciones de metro inseguras durante los fenómenos meteorológicos extremos”.

Y al hablar de por qué ella es la opción indicada por encima de sus rivales, Jobaida asegura que el Distrito 36 necesita un liderazgo de alguien que sea parte de esa comunidad y que cuente con experiencia comprobada en atención médica, medios de comunicación, organización comunitaria, activismo, juntas comunitarias, lugares de culto, negocios locales y escuelas.

“Soy inmigrante de primera generación, madre, educadora y activista que ha vivido en esta comunidad desde 2001. Represento al 38% de los residentes del Distrito 36 que son inmigrantes, así como a las muchas familias que atraviesan dificultades económicas”, aseguró la candidata. “Comparto la profunda frustración de ver a los candidatos hacer campaña en nuestros barrios, ser elegidos y luego volverse inaccesibles, mientras nuestros problemas cotidianos siguen sin resolverse”.