Exesposo de la exprimera dama Jill Biden es acusado de asesinar a su actual esposa

William Stevenson, exesposo de la exprimera dama de Estados Unidos Jill Biden, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado por la muerte de su actual esposa, Linda Stevenson, según informaron este martes autoridades del estado de Delaware.

El hombre, de 77 años, fue detenido el lunes tras una investigación que se extendió por varias semanas.

La acusación formal fue presentada ante un gran jurado y señala a Stevenson como responsable del homicidio de Linda Stevenson, de 64 años.

De acuerdo con la policía del condado de New Castle, el caso se originó a partir de un llamado por una disputa doméstica ocurrido el pasado 28 de diciembre en una vivienda ubicada en el área de Wilmington.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Linda Stevenson inconsciente en la sala de estar. Pese a los intentos de reanimación realizados en la residencia, la mujer murió en el sitio.

Posteriormente, su cuerpo fue trasladado a la División de Ciencias Forenses de Delaware para la realización de una autopsia. Las autoridades no han revelado públicamente la causa específica de la muerte.

Dedicada a su familia

En el comunicado difundido tras el arresto, la policía se limitó a señalar que la acusación es el resultado de una “investigación exhaustiva” llevada a cabo durante varias semanas. Tampoco se ha informado si el acusado ha ofrecido declaración o versión de los hechos.

William Stevenson permanece detenido en la Institución Correccional Howard Young, luego de no pagar una fianza fijada en $500,000 dólares en efectivo. Hasta el momento, no está claro si cuenta con representación legal.

Linda Stevenson fue recordada por sus familiares como una mujer profundamente dedicada a su familia, según su obituario difundido por NBC News. En el texto también se destaca su afición por el equipo de fútbol americano Philadelphia Eagles y se menciona que, en los últimos años, había fundado una pequeña empresa de contabilidad.

Relación con Jill Biden

El caso ha generado atención pública debido al vínculo pasado de William Stevenson con Jill Biden, actual esposa del expresidente Joe Biden.

Ambos contrajeron matrimonio en febrero de 1970, cuando ella tenía 18 años y cursaba estudios en la Universidad de Delaware, y él tenía 23. La relación duró cinco años.

El matrimonio entre Jill Tracy Jacobs y William Stevenson terminó oficialmente en mayo de 1975, luego de que ella conociera al entonces senador Joe Biden en marzo de ese mismo año.

