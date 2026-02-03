Gateway demanda al gobierno de Trump por retirar fondos al túnel del río Hudson en Nueva York

Gateway Development Commission (GDC), la agencia encargada de la construcción de un túnel ferroviario de $16 mil millones de dólares bajo el río Hudson entre Nueva York y Nueva Jersey, demandó al gobierno federal por suspender la financiación del proyecto, dejándola sin los fondos necesarios para continuar las obras más allá de esta semana.

Se trata del proyecto de infraestructura más importante del país, según los expertos. Gateway presentó la demanda ayer ante un tribunal federal en Washington DC contra el gobierno de Estados Unidos por retener $205 millones de dólares en pagos correspondientes a los trabajos del túnel. Según sus defensores, el proyecto es crucial para evitar una interrupción del transporte ferroviario en el área metropolitana de Nueva York, lo que tendría graves consecuencias para la economía nacional.

La Comisión afirmó que, si el gobierno federal continuaba reteniendo los fondos para el enlace ferroviario bajo el río Hudson, se vería obligada a detener la construcción esta misma semana, alertó The New York Times.

La paralización de las obras, que según advirtieron los funcionarios podría producirse tan pronto como este viernes, podría resultar en la pérdida de miles de empleos, según la demanda. Los abogados escribieron que detener las obras dejaría “lugares de trabajo inconclusos con enormes agujeros en el suelo”.

Sin la posibilidad de pagar a los contratistas, Gateway se vería obligada a afrontar costos astronómicos en retrasos y penalizaciones, señalaron sus abogados. También pondría en peligro la capacidad de la Comisión para reiniciar las obras en el futuro si finalmente se liberan los fondos y socavaría “la credibilidad del gobierno federal como socio contractual fiable”, afirma la demanda.

La administración Trump detuvo la financiación del túnel -que está diseñado para ser utilizado por Amtrak y NJ Transit- el 1 de octubre, el primer día del cierre del gobierno federal.

En ese momento, el gobierno federal alegó que necesitaba revisar las políticas de Gateway que exigen que un cierto porcentaje de los contratos se adjudiquen a empresas “desfavorecidas“. La norma pretende prohibir el uso de factores de raza o sexo para determinar si un contratista puede ser considerado una “Empresa Comercial Desfavorecida” (DBE) a efectos de un programa del gobierno de Ronald Reagan creado en 1983 para apoyar contratos de grandes proyectos para pequeñas empresas “en desventaja” social o económica.

Los líderes de Gateway argumentan que han presentado todos los documentos solicitados como parte de esa revisión, pero criticaron al gobierno federal por cambiar las condiciones, destacó Gothamist.

Funcionarios de la administración Trump indicaron en un comunicado la semana pasada que la financiación solo se restablecería si los demócratas financiaban completamente el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

La demanda argumenta que el Departamento de Transporte (DOT) violó los términos de las subvenciones y los fondos al retener ilegalmente el dinero para el túnel. La financiación fue aprobada durante la administración de Joe Biden y se compone de una serie de subvenciones y préstamos. Representantes de la Casa Blanca no han emitido comentarios tras la demanda de ayer.

Si el proyecto se paraliza por completo 11,000 trabajadores sindicalizados podrían quedarse sin empleo, según los responsables del proyecto. Incluso si se detienen las obras, la demanda alega que Gateway aún necesitaría gastar entre $15 y 20 millones de dólares al mes sólo para asegurar el lugar de trabajo actual y trasladar la maquinaria pesada a un lugar seguro.

Los túneles ferroviarios del río Hudson, utilizados actualmente por Amtrak y NJ Transit, tienen 116 años y sufrieron daños por el agua salada durante el huracán Sandy en 2012. Según los planes actuales, los túneles antiguos no se repararán hasta que los nuevos entren en funcionamiento en 2035.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, quien basó su campaña en garantizar la financiación completa del proyecto, declaró su apoyo a la demanda. “Me comprometí a luchar por Gateway y la economía de Nueva Jersey, por lo que estamos tomando medidas para exigir responsabilidades a la administración Trump por incumplir su contrato”, escribió en un comunicado.

El senador Chuck Schumer de Nueva York, quien ha luchado durante más de una década para financiar el proyecto, señaló que detener el proyecto perjudicaría a los trabajadores sindicalizados, muchos de los cuales votaron por Trump. “Como deja claro esta demanda, el presidente Trump ha congelado ilegalmente los fondos para Gateway, que fueron asignados por el Congreso y están estipulados por contrato”, escribió Schumer en un comunicado. “Esta demanda sería innecesaria si el presidente Trump hiciera lo correcto para Nueva York y Nueva Jersey y levantara su congelación arbitraria. Gateway es el proyecto de infraestructura más importante del país, y decenas de miles de trabajadores sindicalizados dependen de su continuidad”.

Nueva York y Nueva Jersey crearon GDC en julio de 2019 mediante la promulgación de legislación paralela por parte de cada estado, que quedó codificada como la Ley de la Comisión de Desarrollo Gateway (Ley GDC).

“La Comisión de Desarrollo Gateway es una autoridad pública y una entidad patrocinada por el gobierno, con una junta directiva de siete miembros, facultada para facilitar y coordinar actividades e impulsar las acciones de terceros para la ejecución del Programa Gateway”, según su portal.