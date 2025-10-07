Trump vs Nueva York: Secretario de Transporte insiste en pausar fondos para el Metro y otros proyectos

Sean Duffy, Secretario de Transporte, defendió ayer la suspensión de la financiación de su departamento para dos importantes proyectos de transporte público en la ciudad de Nueva York.

Se trata de la esperada extensión del Metro de la 2da Avenida hasta East Harlem y la construcción de un nuevo túnel bajo el río Hudson para duplicar el tráfico ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey. Los fondos para ambos proyectos fueron suspendidos por el gobierno de Trump el 1 de octubre, en las primeras horas del cierre federal.

Duffy y el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, afirmaron en ese momento que la decisión se tomó debido a la preocupación de que las agencias a cargo de los proyectos -MTA y Gateway Development Commission (GDC)- estuvieran atrasadas en el pago de una norma que se había publicado apenas horas antes, destacó Daily News.

La norma, publicada en el registro federal el viernes 3 de octubre, pretende prohibir el uso de factores de raza o sexo para determinar si un contratista puede ser considerado una “Empresa Comercial Desfavorecida” (DBE) a efectos de un programa del gobierno de Ronald Reagan creado en 1983 para apoyar contratos de grandes proyectos para pequeñas empresas “en desventaja” social o económica.

Ayer Duffy habló con la prensa en el Aeropuerto de Newark de Nueva Jersey, tras reunirse con controladores aéreos que trabajan sin sueldo mientras continúa el cierre federal. El secretaria atribuyó el cierre a los demócratas del Congreso, quienes han retenido sus votos para financiar al gobierno a la espera de un acuerdo con la mayoría republicana en ambas cámaras sobre los costos de la atención médica.

Al preguntársele si la suspensión de la financiación del Metro de la 2da Avenida y el Túnel del Río Hudson formaba parte de un esfuerzo para perjudicar a los estados demócratas tras el cierre federal, Duffy eludió la pregunta, aunque también culpó al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (D-NY).

“Hace varios meses envié una carta instando a todos los que reciben fondos federales a cumplir con la ley”, respondió Duffy. “En algunos de estos proyectos se ha tendido a considerar la raza y el sexo como indicadores de una empresa en desventaja, en lugar del tamaño de la misma; esto es inconstitucional, es contrario a la ley”, afirmó.

“Les habíamos notificado, de nuevo, hace meses. Les informamos que esto se iba a revisar”, continuó. “Cuando se produjo el cierre, la mayor parte de nuestra división de derechos civiles fue suspendida de empleo. Por lo tanto, el proceso de revisión va a tardar más de lo previsto”.

La legalidad de las consideraciones basadas en el sexo y la raza en DBE actualmente se está litigando en un tribunal federal en Kentucky. En tanto, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, denunció a la Casa Blanca: “Han decidido anteponer su propia interpretación de la cultura adecuada a nuestras necesidades, las necesidades de una nación”, declaró a la prensa en Albany, citada por Daily News.

El gobierno federal también había anunciado la semana pasada recortes de $187 millones de dólares a la financiación antiterrorista de la Policía de Nueva York en supuesto castigo a las políticas santuarias pro inmigrantes de la ciudad. Pero tras una lluvia de críticas de ambos partidos, el viernes la medida fue revertida.

Fuentes de la Casa Blanca afirmaron que Trump desconocía esos recortes, que habrían supuesto la mayor desfinanciación federal a la policía de Nueva York en décadas, y no los aprobó antes de que los funcionarios del DHS notificaran a las fuerzas del orden estatales y municipales, informó The New York Times.