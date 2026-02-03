Hermanos de mujer asesinada por ICE en Minneapolis acusan brutalidad de los agentes

Los hermanos de Renee Nicole Good, asesinada a tiros por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 7 de enero en Minneapolis, denunciaron este martes ante legisladores demócratas el impacto de su muerte y el uso de la fuerza por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Luke Ganger, uno de los hermanos, afirmó que la familia vive una “profunda angustia” por la muerte de su hermana, que calificó de “violenta e innecesaria”.

“La profunda angustia que siente nuestra familia por la pérdida de Nee de una manera tan violenta e innecesaria se complica con sentimientos de incredulidad, angustia y desesperación por un cambio”, declaró durante un foro organizado por legisladores demócratas.

Ganger también se refirió al clima que, según dijo, se vive en Minneapolis tras el incidente. “Las escenas completamente surrealistas que ocurren en las calles de Minneapolis son inexplicables”, señaló.

Añadió que no se trata de episodios aislados, sino de situaciones que están transformando a la comunidad y afectando de manera permanente a muchas personas, incluida su familia.

Durante el foro, su hermano Brent Ganger leyó parte del elogio fúnebre que dedicó a Good. “Renée tenía una forma de presentarse en el mundo que te hacía creer que todo iba a salir bien”, afirmó, y agregó que su hermana hacía sentir comprendidas a las personas. “No solo escuchaba. Te veía”.

Brent Ganger también habló del rol de Good como madre y dijo que “se entregó al amor”, un amor que describió como constante y presente en la vida diaria de sus hijos, a quienes consideraba “su corazón”.

La emotiva declaración contrasta con la calificación de “terrorista doméstica” que le dio la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, horas después de su muerte.

DHS “completamente fuera de control”

El foro fue organizado por el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut y miembro de mayor rango del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, junto con el representante Robert García, demócrata por California y principal miembro del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.

Durante el evento, García calificó al DHS y a sus agencias como “completamente fuera de control” y afirmó que “el Congreso tiene la responsabilidad de intervenir cuando se violan los derechos constitucionales”.

El legislador indicó que los demócratas han revisado más de 470 incidentes recopilados en su panel de control sobre inmigración, de los cuales 186 incluyen lo que describió como “usos problemáticos de la fuerza por parte de los agentes”.

“Estos no son errores aislados. Son un patrón claro, y sabemos que es solo la punta del iceberg”, sostuvo García.

Por su parte, Blumenthal afirmó que Good y Pretti debieron haber tenido la oportunidad de asistir al evento en persona, pero, según dijo, “fueron asesinados por su propio gobierno. Los asesinaron a sangre fría”.

En el foro también intervinieron otras personas que relataron experiencias con agentes federales.

Entre ellas, Marimar Martínez, quien dijo haber recibido cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza en Chicago; Aliya Rahman, residente de Minneapolis que aseguró que agentes de inmigración la sacaron a rastras de su automóvil; y Martin Daniel Rascon, un ciudadano estadounidense cuyo vehículo, según relató, fue atacado a tiros por agentes en San Bernardino, California.

Sigue leyendo:

• Demócratas piden la renuncia de Noem y acabar con el ICE

• Jueza autoriza redadas migratorias de Trump en Minnesota pese a protestas y muertes

• Identificados los agentes latinos de CBP que mataron al enfermero Alex Pretti en Minneapolis