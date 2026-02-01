Identificados los agentes latinos de CBP que mataron al enfermero Alex Pretti en Minneapolis

Los dos agentes federales latinos que dispararon contra Alex Pretti en Minneapolis fueron identificados como Jesús Ochoa, agente de la Patrulla Fronteriza, y Raymundo Gutiérrez, oficial de Aduanas y Protección Fronteriza. Así lo señalan registros gubernamentales revisados por ProPublica.

Esos documentos indican que Ochoa, de 43 años, y Gutiérrez, de 35, fueron los tiradores durante el operativo que terminó con la muerte de Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, y que desató protestas masivas y llamados a investigaciones independientes.

Ambos estaban asignados a la Operación Metro Surge, una iniciativa federal lanzada en diciembre que desplegó agentes armados y con el rostro cubierto en distintos puntos de Minneapolis.

ProPublica, una organización de noticias independiente y sin fines de lucro con sede en Nueva York, destacó que CBP, la agencia que emplea a ambos funcionarios, se había negado a revelar las identidades y ha ofrecido pocos detalles sobre el tiroteo.

El martes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional informó al Congreso de Estados Unidos que fueron dos los agentes federales que dispararon durante el enfrentamiento que terminó con la muerte del enfermero, pero omitió sus nombres.

Según la versión de las autoridades, los oficiales intentaron detenerlo cuando surgió un forcejeo y, durante ese intercambio, un oficial alertó que Pretti tenía un arma. Luego, abrieron fuero.

La muerte de Alex Pretti ocurrió apenas días después de que otro agente federal matara a tiros a una manifestante en la ciudad, Renee Good, una madre de tres hijos de 37 años.

La ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump ha estado marcada por redadas agresivas y el uso de agentes enmascarados, una práctica poco habitual en cuerpos policiales y que ha dificultado la rendición de cuentas, dijo la organización.

Legisladores de ambos partidos han exigido una investigación transparente sobre el tiroteo en Minnesota.

El senador republicano John Curtis expresó en X: “Debemos tener una investigación independiente sobre el tiroteo de Minnesota, y los responsables, sin importar su cargo, deben rendir cuentas”.

Un portavoz del DHS indicó que Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez fueron suspendidos tras el tiroteo. Posteriormente, el Departamento de Justicia anunció que su División de Derechos Civiles abrió una investigación, pero ProPublica destacó que no quedó claro si recibió pruebas como las grabaciones de las cámaras corporales.

La organización señaló que Ochoa se incorporó a la CBP en 2018 y Gutiérrez en 2014. Este último trabaja para la Oficina de Operaciones de Campo y está asignado a un equipo de respuesta especial que ejecuta operativos de alto riesgo. Ambos son originarios del sur de Texas.

Tras el tiroteo, Gregory Bovino, alto mando de la Patrulla Fronteriza vinculado a redadas intensivas en ciudades gobernadas por demócratas, fue reasignado a California.

Autoridades estatales y federales confirmaron que Pretti portaba un arma legal, aunque análisis de videos sugieren que un agente pudo haberle retirado la pistola antes de los primeros disparos, lo que contradice versiones oficiales que lo describieron como una amenaza inmediata, indicó ProPublica.

