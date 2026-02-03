Perro murió electrocutado en el Metro de Nueva York tras escaparse de su dueño

Un perro llamado “Meatball” murió ayer al electrocutarse tras caer a las vías del Metro de Nueva York en la estación Bowling Green en el Distrito Financiero.

Agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) respondieron a una llamada en la estación poco después de las 9:40 a.m. del lunes. Al llegar encontraron al perro en las vías, junto al tercer riel de la plataforma en dirección norte. El perro se soltó de alguna manera de su dueño antes de dar el fatídico salto a las vías del tren, indicó Daily News. El cachorro, de raza Chow Chow, fue declarado muerto en el lugar.

Las normas de la MTA permiten que los perros viajen en el Metro sólo si están “dentro de un contenedor y se transportan de manera que no molesten a los demás pasajeros”, recordó Gothamist. La única excepción para caminar libres son los animales de servicio. Pero la aplicación de esa norma ha disminuido significativamente tras la pandemia de COVID-19, generando en algunos casos graves incidentes, en medio de la anarquía típico del transporte público neoyorquino.

La semana pasada un sospechoso abofeteó a un desconocido y le lanzó a su perro en la estación Union Square en Manhattan, lo que provocó que el animal mordiera a la víctima varias veces, reportó New York Post. El agresor está siendo buscado por la policía.

También se han generado problemas sanitarios e interrupciones en el servicio. Por ejemplo, en 2019 un perro sin dueño que correteaba alrededor de las vías hizo que el tráfico de trenes en el puente de Williamsburg entre Manhattan y Brooklyn se detuviera, mientras los oficiales intentaban atrapar al fugitivo can.