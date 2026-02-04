Floyd Mayweather demanda a Showtime por $340 millones por presunto fraude financiero

El exboxeador Floyd Mayweather inició acciones legales contra Showtime, alegando que su implicación en el manejo de su antiguo mánager provocó pérdidas millonarias. Según la demanda presentada en California, que obtuvo TMZ Sports, Mayweather busca recuperar $340 millones de dólares que considera fueron desviados debido a un presunto esquema de fraude financiero.

El boxeador sostiene que su exmánager Al Haymon, quien lo asesoró durante toda su carrera, recibió apoyo significativo de Showtime y de su expresidente, Stephen Espinoza, para ejecutar este plan que habría afectado directamente sus ingresos.

A pesar de las demandas, el patrimonio neto de Mayweather sigue siendo considerable. Sus ingresos a lo largo de la carrera profesional superan los $1,000 millones de dólares, incluyendo peleas multimillonarias como la que disputó contra Manny Pacquiao.

En cuanto a su trayectoria deportiva, Mayweather mantiene un récord profesional invicto de 50-0, con 27 nocauts, y se retiró oficialmente en agosto de 2017 tras vencer a Conor McGregor. Participó en 2021 en un combate de exhibición contra Logan Paul, que no afectó su historial profesional.

