“Vete a OnlyFans”: Dana White arremete de nuevo contra Óscar de la Hoya

Dana White volvió a encender su histórica rivalidad con Óscar de la Hoya al burlarse públicamente del excampeón y cuestionar la estabilidad financiera de la promotora ‘Golden Boy Promotions’ durante una transmisión en vivo.

Durante una transmisión en vivo en Kick con la creadora de contenido Nina Drama, Dana White contestó a las críticas que De la Hoya hizo al primer evento de Zuffa Boxing.

White, quien tiene más de una década enfrentado públicamente con la leyenda mexicana, le invitó a crear contenido para adultos en la plataforma OnlyFans para que se resolviera sus problemas financieros.

“Óscar está en un barco que se hunde y no se callará”, dijo White, quien echó más leña al fuego a la rivalidad entre ambos.

“Va a tener que volver a ponerse las bragas y las malditas medias y entrar en OnlyFans y empezar a pagar su alquiler (…) ese chico se está quedando sin dinero. Su barco se está hundiendo muy rápido, y está hablando mierda todo el camino”, expresó.

Dana White just violated Oscar De La Hoya 😭



“He’s running out of money. Get the panties and fishnets back on, jump on OnlyFans and pay that $23M on f*cking rent you owe.”



(via @Ninadrama) pic.twitter.com/CeEe9vkNPU — Happy Punch (@HappyPunch) February 2, 2026

El mandamás de UFC incluso se atrevió a asegurar que De la Hoya sostenía una deuda por alquiler que supera los $20 millones de dólares.

“Vuelve a ponerte las bragas y las medias de red, súbete a OnlyFans y paga esos $23 millones de dólares de alquiler que debes, amigo. Hablando mier**”, aseveró.

El último comentario de White guarda referencia a una de las polémicas del ‘Golden Boy’ cuando a mediados de agosto de 2024 apareció bailando en ropa interior de manera sugerente con su pareja Holly Sonders en redes sociales.

De la Hoya solo tenía una diminuta pieza que le tapaba sus genitales, pero dejaba totalmente visible sus glúteos.

La rivalidad entre De la Hoya y White comenzó en 2016 cuando el mexicano criticó el combate entre McGregor y Mayweather, acusando al encargado de UFC de “dañar el boxeo”.

White respondió llamándolo “hipócrita” y diciendo que De La Hoya solo buscaba atención. En 2018 volvieron a enzarzarse cuando De la Hoya promovió la pelea Chuck Liddell vs. Tito Ortiz.

El encargado de UFC dijo que el mexicano era un “promotor irresponsable” y un “mentiroso”. Desde 2020 hasta la fecha, ambos entraron en una espiral de descalificaciones.

White se ha burlado repetidamente de los problemas personales de De La Hoya, insinuando consumo de sustancias y llamándolo “cocainómano” en varias entrevistas.

El último impasse radica en las críticas de De la Hoya a la calidad de peleas de UFC y Zuffa Boxing.



