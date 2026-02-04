Gobernadora de Puerto Rico apoyará política pública de Trump para “liberar” a Cuba

NUEVA YORK – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, dijo que, aunque no tiene información que desde Puerto Rico se esté cuadrando algún tipo de movilización militar para que Estados Unidos intervenga en Cuba, si ese fuera el caso, apoyaría el esfuerzo.

“Yo no tengo ninguna información sobre eso, pero todo lo que sea para respaldar a nuestras fuerzas militares y la política pública del presidente (Donald Trump), claro que yo voy a estar a favor. Lo demostramos en el caso de (Nicolás) Maduro en Venezuela. No tengo ninguna información de que eso se esté celebrando en Puerto Rico, pero respaldo las acciones de política pública que el presidente esté llevando para liberar al pueblo cubano“, declaró la gobernadora a preguntas de la prensa en un evento en Camp Santiago en Salinas.

La captura el 3 de enero de Nicolás Maduro en Venezuela incluyó equipo y labores logísticas desde Puerto Rico, donde una mayor cantidad de soldados y equipo militar ha sido desplegada desde agosto pasado.

Tras el operativo que se tradujo en el arresto de Maduro y su esposa Cilia Flores y su traslado a Nueva York para procesamiento en una corte criminal, Trump se ha referido a Cuba como otro de sus objetivos, ya que “las acciones del gobierno cubano están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos y apoyar a países hostiles”.

El hecho es que las intenciones exactas de Trump en Cuba se desconocen.

Esta semana, el presidente dijo que estaba comenzando a dialogar con los líderes cubanos en medio de amenazas de interrumpir el suministro de petróleo a modo de sanción.

El Campamento Santiago o Camp Santiago es el principal centro de entrenamiento conjunto de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

Al lugar también han estado llegando más recursos militares estadounidenses desde el verano pasado.

Los trabajos de modernización en el Campamento Santiago Joint Training Center se realizan con fondos federales.

Según González, actualmente, $300 millones de esos fondos se encuentran en ejecución.

La partida fue anunciada oficialmente el 4 de febrero de 2023. El proyecto de construcción representa el más grande en la historia de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Al momento, con los $300 millones se desarrollan 29 nuevas edificaciones. De esa cantidad, $268 millones corresponden a construcción y $32 millones a diseño.

Los cálculos del Gobierno apuntan a que, durante la fase de construcción, se producirían unos 400 empleos directos y otros 200 indirectos. También mencionaron una aportación estimada de $7.9 millones de dólares en patentes estatales y $700,000 dólares en las municipales.

El fin es que el campamento se convierta en el principal centro de entrenamiento para soldados estadounidenses en el territorio.

El ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR), General de Brigada, Carlos J. Rivera Román, dijo que es “un gran día para la Guardia Nacional”.

“Sabemos que estamos en un proceso de mejorar nuestra infraestructura en el primer centro de entrenamiento nuestro que es el Campamento Santiago. Esto nos va a permitir una flexibilidad operacional llevándonos ya completamente al siglo 21. Son facilidades nuevas con unas facilidades que antes no contábamos con ellas de la manera en que están integradas que nos permite ejecutar un comando y control más asertivo de nuestras fuerzas en todo momento, durante entrenamiento y respuesta. Este acuerdo que vamos a estar firmando ciertamente nos permite estar operando nuestras naves UH-60 Black Ops en Isla Grande, nuestros Lakotas y nuestros C-12″, declaró el general desde la conferencia.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Norberto Negrón, recordó que la agencia ha servido como facilitadora de las operaciones militares.

“Tenemos Ceiba (Aeropuerto José Aponte de la Torre en Roosevelt Roads), Aguadilla (Aeropuerto Rafael Hernández), que no solo nos han brindado la oportunidad a nosotros, como Autoridad, generar ingresos, sino que ha beneficiado a los pueblos limítrofes proveyendo servicios como hospedería, restaurantes. No solamente hay que cuantificar el cánon de arrendamiento que nos pagan los militares, sino que se han convertido en un equipo de trabajo en todas las facilidades portuarias. Cuando tenemos algún tipo de necesidad o emergencia los primeros que responden y ayudan al gobierno de Puerto Rico son los militares, así que es un honor firmar estos acuerdos con la Guardia Nacional”, expuso Negrón.

La gobernadora argumentó que la extensión de los arrendamientos entre la Autoridad y el Ejército de EE.UU. que también incluyen el Aeropuerto Mercedita en Ponce varía.

“En el caso de los arrendamientos, has visto que algunos son hasta octubre. Originalmente, cuando muchos de estos contratos se hicieron en el verano, era por tres meses, los ampliaron, luego se volvieron a renovar. Hay unos que los tenemos hasta verano de este año y otros hasta octubre y noviembre de este año. Todo va a depender. Ojalá se puedan seguir extendiendo, porque eso significa una inyección directa de fondos a la isla y mayor actividad. Ver militares que quizás estaban destacados en otras bases y que puedan estar haciendo entrenamiento aquí, es bueno para las familias y para la economía”, consideró la primera ejecutiva.

Negrón detalló que, en los aeropuertos de Ceiba y Aguadilla, los contratos se extendieron hasta octubre próximo.

Sobre los trabajos en el Campamento Santiago, González apostó a que facilitarán nuevos acuerdos de entrenamiento con diversas fuerzas militares.

“Ninguna inversión en ninguna instalación militar es permanente. Todas tienen que ser reautorizadas por el Congreso de EE.UU., lo mismo para nueva construcción y lo que son remodelaciones, así que ahí todos tenemos que competir con eso. Lo que sí es que esta ha sido una instalación de entrenamiento desde el 1979 para la Guardia Nacional de Puerto Rico, así que es nuestro centro de operaciones. El ponerlas en condiciones óptimas ahora nos va a permitir hacer muchos más acuerdos de entrenamiento con otras guardias nacionales y con otros ejércitos que han practicado aquí. Recuerden que el gobierno de Puerto Rico hace acuerdos, incluso, con otras jurisdicciones para los centros de prácticas, así que esto es un campamento activo. Todavía aquí permanecen activos de los marines que están en entrenamiento. ¿Cuánto tiempo van a durar?, pues, obviamente, van a depender de las órdenes de cada misión”, expuso la gobernadora.

El presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales, resaltó la cifra de $832.5 millones en inversión militar en la isla con base en la combinación de presupuesto operacional, proyectos de infraestructura y construcción vinculados a las instalaciones. Los números de la Junta de Planificación estiman un impacto económico de $2,036.5 millones en producción local, la creación de 12,346 empleos, y $254.6 millones en salarios. La evaluación considera el efecto directo, indirecto e inducido sobre el consumo y la actividad productiva.

“La información que tenemos del Departamento de Defensa nos sumaba $832.5 millones de inversión en Puerto Rico, pero, al ver el detalle, nos damos cuenta que es mucho más, y mi compromiso es que en el área Sur y con los buenos amigos que hemos hecho hoy aquí, voy a hacer lo más pronto posible el análisis del impacto económico en Camp Santiago”, afirmó.

