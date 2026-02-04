Gobernadora Hochul escogió a Adrienne Adams compañera de fórmula en su campaña por la reelección en Nueva York

Tras meses de especulaciones, la gobernadora demócrata Kathy Hochul anunció hoy que la ex presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Adrienne Adams, será su compañera de fórmula para su campaña a la reelección este año.

Hochul, la primera gobernadora en la historia de Nueva York, aspira a ser reelecta el 3 de noviembre. Al escoger a Adams sería la primera vez que dos mujeres liderarían el Poder Ejecutivo estatal. Irónicamente, el actual vicegobernador, Antonio Delgado, está compitiendo contra Hochul de cara a las primarias de junio.

La dupla hará su primera aparición conjunta en una conferencia de prensa mañana en Syracuse, antes de la convención demócrata estatal que se celebrará el viernes en esa ciudad. Es apenas la 5ta vez en la historia del país que hay una oferta electoral estatal compuesta íntegramente por mujeres en un partido importante, destacó City & State.

La gobernadora elogió la recién culminada gestión de cuatro años de Adams como presidenta del Concejo Municipal de NYC. “Criada por dos trabajadores sindicalizados, Adrienne sabe lo que significa trabajar duro y defender a quienes más lo necesitan”, dijo Hochul en un comunicado. “Por eso, como presidenta del Concejo Municipal de Nueva York lideró la lucha para proteger a las familias, hacer que la vivienda fuese más asequible, invertir en nuestros hijos y enfrentarse a cualquiera que intente dañar nuestra ciudad”.

El anuncio de Hochul se produce pocas horas después de que su oponente Delgado hiciera pública su elección de India Walton, una socialista demócrata de Buffalo que anteriormente se postuló para alcaldesa de esa ciudad. La reciente modificación de la ley exige que los candidatos tengan un compañero de fórmula oficial si desean aparecer en la boleta de las primarias.

Adams aspiró a ser alcalde de NYC en 2025, pero tuvo un mal desempeño (4.1%) en las primarias demócratas de junio que fueron ganadas por Zohran Mamdani.

Hochul declaró a los periodistas el martes que sólo le había ofrecido el puesto a una persona, a pesar de los informes que indicaban lo contrario. Hoy Adams expresó su entusiasmo por unirse a la fórmula electoral estatal después de que los límites de mandato la obligaran a dejar el cargo de presidenta del Concejo Municipal de NYC.

“Me siento honrada de estar al lado de la gobernadora Kathy Hochul en su lucha por un Nueva York seguro, asequible y resiliente”, dijo Adams en un comunicado. Afirmó que ayudó a lograr avances en los problemas que enfrentan los neoyorquinos siendo presidenta del Concejo Municipal, “pero aún queda trabajo por hacer, y con el liderazgo de la gobernadora Kathy Hochul, lo lograremos juntos”.

Originaria del sureste de Queens de 65 años de edad y graduada en Psicología, se convirtió en la líder de un Concejo Municipal que a menudo se enfrentó al ex alcalde Eric Adams desde la izquierda, impulsando legislación progresista a la que él se oponía. Pero ella dice ser “moderada… como siempre lo he sido”.

Según la última encuesta de Siena College, Hochul mantiene una ventaja considerable sobre el republicano ejecutivo del condado Nassau, Bruce Blakeman, con 54% frente a 28%.