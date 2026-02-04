Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del miércoles 4 de febrero de 2026

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy miércoles 4 de febrero. Los premios en efectivo suman un pozo de $3,200,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del miércoles 4 de febrero

Los números ganadores son: 05 07 08 10 12 19 20 32 36 48 61 63 65 66 67 69 70 73 76 77

Números ganadores de Numbers del miércoles 4 de febrero

Combinación mediodía: 00 02 01

Combinación noche: 05 04 07

Números ganadores de Win 4 del miércoles 4 de febrero

Combinación mediodía: 01 03 03 00

Combinación noche: 01 03 03 03

Números ganadores de Take 5 del miércoles 4 de febrero

Combinación mediodía: 07 13 22 26 36

Combinación noche: 03 18 21 24 35

Números ganadores de Cash4Life del miércoles 4 de febrero

Los números ganadores son: 03 09 25 26 31

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es crucial evitar ciertos errores que afectan a las posibilidades de ganar.

Sin ir más lejos, uno de los más típicos es elegir números que se basan en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto provoca que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, lo que significa que se están ignorando muchos otros números potencialmente ganadores.

Otro error común es no comprobar los resultados de la lotería. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. Además, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Para finalizar, se debe evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay estrategias y toma de decisiones que, usadas de manera táctica, pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos con cifras millonarias.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuándo se realizan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se realizan cada día para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. Para saber cuándo es cada uno te aconsejamos consultar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

Otros resultados de la Lotería