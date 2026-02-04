Miembros de seis caucus en el Congreso piden acabar con el “reino del terror” de Kristi Noem en el DHS

NUEVA YORK – Con un llamado a parar los “abusos” de ICE y las violaciones al debido proceso de ley, los presidentes de seis caucus del Congreso federal le pidieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que despida a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem.

Los demócratas llegaron ayer hasta la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Washington D.C. para emplazar al presidente a que proceda contra la funcionaria, una de las más leales a su agenda.

Los encargados del Caucus Hispano del Congreso (CHC), el Caucus de Mujeres Demócratas (DWC), el Caucus Negro del Congreso (CBC), el Caucus Asiático-Americano del Pacífico del Congreso (CAPAC), la Coalición de Nuevos Demócratas (NDC) y el Caucus Progresista del Congreso (CPC) se pronunciaron en nombre de 50 miembros del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes.

Las congresistas han tenido que lidiar con mayor presión por parte de organizaciones y ciudadanos luego de las muertes a tiros de los civiles Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, en medio de enfrentamientos con agentes migratorios federales.

Aparte de su responsabilidad de asignar fondos para el funcionamiento de las agencias federales, el Congreso tiene la obligación de supervisar a estas entidades y a los funcionarios que las dirigen. El Congreso puede ejercer esta función a través de distintas vías que incluyen la celebración de audiencias y la evaluación de la aplicación de la ley.

Adriano Espaillat, presidente del CHC, dijo que hay que desmontar al DHS porque no está funcionado como corresponde.

“Cuando algo no funciona, se desmonta. Se tira a la basura y se compran piezas nuevas. Y, de paso, la persona que dirige la agencia bajo cuya supervisión hemos presenciado atrocidades, incluyendo el tiroteo —el asesinato— de dos ciudadanos estadounidenses, debería dimitir o ser destituida”, declaró el representante de NY. “El pueblo estadounidense ve a ICE tal como es: una agencia abusiva que recorre nuestras ciudades y barrios amenazando y aterrorizando a familias trabajadoras que no desean más que llevar comida a la mesa, cuidar de sus hijos y ancianos, y pagar sus impuestos”, agregó el legislador de origen dominicano.

Por su parte, Teresa Leger Fernández, encargada del DWC, argumentó que bajo la dirección de Noem, el ICE y la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) han convertido el miedo en política y la crueldad en estrategia.

“Todos vimos los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti. Pero quizás se les escapó el video de los agentes de ICE inmovilizando a una mujer embarazada, boca abajo en la nieve, mientras un agente la sometía con la rodilla en Minnesota. Todo eso quedó grabado en video; imaginen lo que sucede a puerta cerrada”, expuso la congresista de Nuevo México.

Leger Fernández también denunció graves abusos a mujeres, incluyendo embarazadas, en centros de detención.

“En los centros de detención, las mujeres denuncian haber sido esposadas y encadenadas durante abortos espontáneos, haberles negado atención prenatal, haber sido privadas de comida y agua, y haber sufrido agresiones sexuales. Una mujer detenida incluso fue agredida sexualmente en repetidas ocasiones por un agente que le permitía ver fotos de su hija ‘a cambio’. Kristi Noem es la cabecilla de esta campaña de crueldad. Tiene que irse. Es una cuestión de vida o muerte para las mujeres”, agregó.

Grace Meng, portavoz de CAPAC, indicó que ninguna agencia federal puede operar por encima de la ley.

Meng, que también representa a NY, añadió: “Independientemente de si eres demócrata, republicano o independiente, todos podemos estar de acuerdo en que lo que estamos presenciando es una traición a los valores estadounidenses que tanto apreciamos. La anarquía debe terminar, y debe terminar ahora.”

Greg Casar, de Texas, pidió “el fin del reinado del terror” de Noem.

“La maquinaria de deportación masiva de Donald Trump está destrozando familias y comunidades. Prometió perseguir a los ‘peores de los peores’, y en cambio está encadenando a estudiantes universitarios, arrestando a veteranos y encarcelando a niños de cinco años. Los demócratas estamos unidos y exigimos el fin del reinado de terror de Kristi Noem en el Departamento de Seguridad Nacional y el fin de las crueles políticas migratorias de Trump que amenazan los derechos constitucionales de todos los estadounidenses”, denunció el pesidente del CPC.

Brad Schneider, principal líder de la Coalición de Nuevos Demócratas, consideró que la secretaria del DHS está volviendo más inseguras a las comunidades.

“En lugar de hacer que nuestras comunidades sean más seguras, la secretaria Noem y sus secuaces nos están haciendo sentir menos seguros a todos: en nuestros hogares, nuestras escuelas, nuestros lugares de culto, nuestros parques y nuestros espacios públicos”, declaró el congresista de Ilinois. “Noem no solo ha facilitado la violencia en nuestras comunidades, sino que también la ha fomentado. La ha defendido. Y ha mentido al respecto, calumniando a valientes estadounidenses para encubrir los crímenes de esta administración. Necesitamos que Kristi Noem sea destituida”, agregó el político.

La segunda vicepresidenta del Caucus Negro del Congreso, Lucy McBath, manifestó que la presencia de ICE en las comunidades no tiene que ver con la seguridad pública, sino de infundir miedo, silenciar la disidencia pacífica y enfrentar a los estadounidenses.

“Al igual que muchos estadounidenses, estamos indignados por lo que estamos presenciando. Hemos visto a nuestros vecinos aterrorizados y maltratados. Hemos visto a estadounidenses inocentes asesinados a sangre fría por agentes de ICE enmascarados que se creen por encima de la ley, agentes financiados con el dinero de los contribuyentes estadounidenses, pero que, al parecer, no rinden cuentas ante nadie”, cuestionó la representante de Georgia.

Sigue en pie potencial juicio político contra Noem

Los demócratas reafirmaron en que si Noem no renuncia o es despedida, están dispuestos para iniciar un juicio político en su contra.

La representante Robin Kelly, demócrata de Illinois y quien presentó la resolución de juicio político, dijo que más de 180 miembros del Congreso han apoyado los artículos de juicio político contra Noem, “ya que ha llevado su reinado de terror de ciudad en ciudad”. “Utilizó las imágenes de una redada en un apartamento de Chicago en un video promocional como si fuera el tráiler de una película, pero esto es la vida real, y vidas reales están siendo destruidas. La secretaria Noem es peligrosa, incompetente y una vergüenza para nuestra democracia. Debe ser sometida a juicio político”, dijo Kelly desde el rally.

Kelly presentó la resolución después del incidente el 7 de enero en el que un agente del ICE le disparó fatalmente a Good, mientras argumentaba con él desde su vehículo.

El llamado para que Noem abandone el puesto no se limita a demócratas, republicanos más centristas han hecho lo propio.

“Lo que ha hecho en Minnesota debería ser motivo de descalificación. Debería perder su puesto de trabajo”, dijo el senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, según citó Associated Press en un reportaje.

“Creo que el presidente debe revisar quién ocupa el cargo de secretaria de Seguridad Nacional”, dijo la también senadora republicana, pero de Alaska, Lisa Murkowski. “Probablemente sea hora de que renuncie”, agregó.

Una encuesta realizada por Data for Progress, entre el 30 de enero y el 2 de febrero, entre 1,307 estadounidenses arrojó que la mayoría de los participantes considera que Noem debería ser sometida a un juicio político por su gestión de los disturbios en Minneapolis. En específico, el 52% de los encuestados contestó en la afirmativa a esa pregunta versus el 36% que opinó que no y el 12% que dijo no tener una opinión al respecto.

DHS dijo Newsweek que la intención de someter a juicio politico a Noem es una “tontería” y que Noem y ICE están “aplicando el estado de derecho aprobado por el Congreso”.

