Congresita de NJ Nellie Pou a Trump: “despida de inmediato a la secretaria Noem”

NUEVA YORK – La congresista demócrata de Nueva Jersey, Nellie Pou, pidió al presidente Donald Trump que despida de inmediato a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, si no quiere que la Cámara de Representantes inicie un proceso de juicio político en contra de la funcionaria.

“Hago un llamado al presidente Trump para que despida de inmediato a la secretaria Noem. Si no actúa, la Cámara debe iniciar sin demora los procedimientos de residenciamiento”, dijo Pou mediante declaraciones escritas enviadas a El Diario.

La miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara argumentó que, como encargada de la agencia, Noem ha priorizado intereses políticos y no de seguridad pública.

“Como parte del Comité de Seguridad Nacional, he apoyado la misión del DHS de proteger a nuestra nación. Pero, bajo la secretaria Kristi Noem, la agencia ha priorizado intereses políticos sobre la seguridad pública, mientras toma represalias contra estados como Nueva Jersey y aterroriza a ciudades estadounidenses, una traición a su propósito fundacional. La nación ha sido testigo de los asesinatos sin sentido de Renée Good y Alex Pretti, y de la cruel detención de niños como Liam Conejo Ramos, todo mientras los agentes federales evaden la responsabilidad. Los abusos del DHS son visibles. Los fracasos de Noem y su traición a los valores estadounidenses son innegables”, expuso la representante de origen boricua.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, demócratas en la Cámara de Representantes que forman parte del Comité de Seguridad Nacional llevan semanas evaluando las posibilidades de un posible juicio político o proceso de “impeachment” contra Noem en medio de denuncias de falta de transparencia sobre los operativos migratorios en estados como Minnesota, que culminaron en la muerte de los dos civiles a manos de agentes federales.

Debido a que no controlan el comité, ya que son minoría, los demócratas han estado realizando audiencias informales en busca de levantar suficiente prueba para presionar por la salida de Noem.

Incluso, algunos republicanos del ala más moderada se estarían uniendo a los esfuerzos, apuntan los informes periodísticos.

Pou ha sido una asidua crítica, no solo de las políticas migratorias de la Administración Trump en general, sino de la gestión de la secretaria del DHS.

En una carta enviada la semana pasada a Noem que fue firmada por Pou y otros 12 demócratas, el grupo pidió información sobre las 53 personas que han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) desde que la exgobernadora de South Dakota comanda el DHS.

La carta con fecha del 22 de enero plantea que “la cruel indiferencia del DHS hacia la vida humana quedó patente con el atroz asesinato de Renee Good en Minneapolis a manos de un agente del ICE”.

“Dos días después de la muerte de la Sra. Good, el ICE notificó al Congreso que Geraldo Lunas Campos, un detenido del ICE en un centro de detención improvisado en Texas, había fallecido bajo custodia después de que ‘el personal lo observara en estado crítico y contactara al personal médico presente en el lugar, quienes respondieron, iniciaron medidas de reanimación y solicitaron servicios médicos de emergencia’. Esta declaración al Congreso resultó ser una mentira. Según los informes, el Sr. Campos probablemente murió asfixiado por el personal del centro de detención, un homicidio”, lee parte de la carta enviada por los demócratas del comité.

En una audiencia en el referido organismo en mayo pasado, la legisladora del Distrito 9 instó a Noem a restaurar la financiación federal para subvenciones de seguridad como las de Homeland Security Grant Program y Nonprofit Security Grant Program (NSGP ) que la Administración Trump ha recortado en casi un 50 %.

“El congelamiento de fondos por parte de la Administración Trump ha creado caos e impredecibilidad para gobiernos estatales y locales para responder a amenazas. Según se informó, $100,000 millones han sido cancelados o ilegalmente aguantados. Usted ha dicho hoy que somos una nación de leyes y usted está violando la ley. En una reciente sesión, yo presenté una enmienda para prohibir para prohibirle al DHS retrasar o aguantar fondos de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias). Desafortunadamente, fue rechazada por los colegas del Partido Republicano (GOP)”, planteó Pou en la audiencia en la que se revisaba la solicitud de presupuesto del DHS para el año fiscal 2026.

“Todas las subvenciones bajo el DHS están siendo evaluadas para asegurarnos que siguen los estatutos requeridos por el Congreso sobre cómo deben ser asignados y obligados a estados locales y comunidades, así que aunque varias de esas subvenciones fueron pausadas y evaluadas, ha visto que se les ha dado continuidad y se han entregado, pero si fueron malversadas en cosas que no estaban bajo las guías sobre cómo las subvenciones deben ser utilizadas, entonces se cambió”, fue parte de la respuesta de Noem a la indagatoria.

La demócrata también cuestionó las limitaciones de acceso a congresistas para examinar las condiciones en los centros de detención de ICE.

“Al igual que mis colegas, yo estoy profundamente preocupada de que su departamento está ignorando descaradamente las leyes. La ley es muy, muy clara. Los miembros del Congreso no se pueden presentar sin anunciar a las instalaciones y ICE debe acomodar un recorrido a sus centros de detención. El hecho de que su portavoz sugiriera arrestar miembros del Congreso a quien se les estaba dando un recorrido por la instalación es perturbador y ciertamente peligroso. Nosotros no vamos a aceptar amenazas o intimidación por nadie en su departamento o de la Administración por ejecutar nuestra autoridad constitucional a la supervisión”, sentenció la congresista.

La semana pasada, Pou formó parte del grupo de demócratas en la Cámara que votó en contra del paquete de $1,200 millones de dólares para evitar un cierre de gobierno a partir de mañana, 30 de enero.

La legislación incluyó financiamiento para departamentos como el de Defensa y el de Salud y Servicios Humanos hasta septiembre de 2026.

Precisamente, fueron las disposiciones de fondos para el DHS contenidas en la medida que llevaron a la congresista a votar en contra.

“Voté en contra de financiar al roto Departamento de Seguridad Nacional. Este proyecto de ley no incluye nuevas medidas de control frente a la creciente ilegalidad del ICE. No garantiza los derechos de debido proceso ni la seguridad de los ciudadanos de EE.UU., quienes continúan siendo acosados, detenidos, agredidos e incluso asesinados por agentes enmascarados del DHS durante sus operaciones”, declaró Pou en ese momento.

“Como parte del comité, he impulsado el aumento de fondos para subvenciones y programas importantes del DHS, incluyendo capacitación y equipo para los socorristas y recursos para proteger lugares de culto, para mantener a mis constituyentes seguros. He luchado para asegurar que los empleados federales desempeñen las funciones y responsabilidades de sus cargos. Sin embargo, hemos visto repetidamente cómo el DHS retiene y termina de manera ilegal subvenciones de seguridad vitales, al mismo tiempo que desvía a los empleados del Departamento de sus responsabilidades principales”, agregó la política.

Este miércoles, los miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC), del que forma parte Pou, enumeraron una serie de propuestas de política pública que deben ser consideradas por la mayoría republicana si quieren que los integrantes de ese organismo apoyen cualquier propuesta de presupuesto para el DHS.

Las primeras en la lista son suspender las acciones de ICE y CBP en Minnesota, finalizar las detenciones y arrestos indicriminados sin orden judicial, así como el uso de tácticas militarizadas en contra de civiles a nivel nacional. También solicitaron que se les permita a las agencias continuar la implementación legítima de la ley con enfoque en amenazas serias contra la seguridad pública. Lo anterior debe incluir protecciones inmediatas contra la detención o enfoque policial contra ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.

Los miembros del CHC, que preside el representante de Nueva York, Adriano Espaillat, también pidieron redirigir los $75,000,000,000 en fondos aprobados bajo “One Big Beautiful Bill” (OBBB) a programas humanitarios de seguridad comunitaria y asuntos de asequibilidad en lugar de para la detención masiva de migrantes y los arrestos por cuota.

“Esto incluye investigaciones independientes sobre las muertes bajo custodia de DHS, investigar y terminar con la detención en condiciones infrahumanas, eliminar las cuotas de arrestos y el uso de perfiles raciales, prohibición de usar a los niños como carnada, fortalecer los estándares de contratación y entrenamiento, y asegurar que la implementación de la ley se enfoque en amenazas reales a la seguridad pública”, especifica el comunicado del CHC.

El gobierno federal está al borde de un nuevo cierre debido al estancamiento en las negociones entre republicanos y demócratas en el Senado con respecto a los fondos para el DHS. El pulseo se ha intensificado en medio del debate por el tiroteo en el que un agente de CBP mató a tiros a Pretti durante una protesta en Minneapolis.

La financiación federal para varias agencias expirará mañana, 30 de enero, si los senadores no llegan a un acuerdo en las próximas horas.

El 12 de noviembre pasado, el presidente firmó una ley de financiación que asignaba fondos para todo el año a departamentos como el de Agricultura, Construcción Militar y Asuntos de Veteranos, mientras extendía fondos para todas las demás agencias hasta este viernes.

Como resultado de lo anterior, el Gobierno reabrió tras más de 40 días cerrado.

Desde entonces, el presidente ha firmado leyes de asignación de fondos para los departamentos de Comercio, Justicia y Ciencia; Energía y Agua; e Interior y Medio Ambiente, según explica una entrada en la página web de la organización sin fines de lucro Committee for a Responsible Federal Budget. Los legisladores tienen hasta la medianoche mañana para aprobar legislación que financie las agencias restantes, o en el caso opuesto, se producirá el cierre parcial.

Los demócratas del Senado han amenazado con bloquear este jueves la legislación que financiaría al DHS si los republicanos y la Casa Blanca no acceden a sus reclamos para restringir las medidas de control migratorio.

La expectativa era que el Senado iniciaría sesión a las 10:30 a. m. ET.

De acuerdo con Associated Press, anoche se registraron algunas señales de posible progreso en las conversaciones, ya que la Casa Blanca se mostró dispuesta a ceder a los pedidos de los demócratas.

