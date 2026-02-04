Para seguir ayudando a nuestra comunidad: Cada dólar cuenta

Entramos en el segundo mes del año y los indicadores sociales de buena parte de nuestra comunidad pintan un panorama preocupante, especialmente en aspectos como el costo de la vida y la vivienda, el empleo y el desempleo, la educación, la atención de la salud y la seguridad. En el caso de varios cientos de miles de inmigrantes indocumentados, el panorama es todavía más desalentador, aún teniendo en cuenta los muchos y valiosos servicios que les presta los gobiernos estatal y municipal.

Durante los últimos 36 años, nuestra Hispanic Federation y su red de casi 800 organizaciones miembros y aliadas en todo el país, han prestado ayuda a las y los hispanos en general, y en particular a los más vulnerables. Como señala Christian Rodríguez, nuestro Director de Desarrollo, “En estos tiempos en los que sectores de nuestra población pierden más y más ayuda pública en materia de salud, educación, promoción económica y empleo, nuestro instinto y nuestra misión nos impulsan a redoblar los esfuerzos y a brindar a la comunidad las oportunidades, el apoyo y la ayuda que necesita mientras mantenemos vivas las esperanzas de su restablecimiento”.

Pero, para poder ayudar, nosotros también necesitamos ayuda, la de ustedes.

Con su colaboración, la Hispanic Federation podrá continuar, y quizá hasta aumentar, la asistencia que presta en muchas esferas, desde la inscripción en planes de salud asequibles hasta la ayuda a las víctimas de violencia doméstica, desde los servicios a nuestros envejecientes hasta los programas para después de clases y campamentos de verano para nuestros muchachos y muchachas. Y podría seguir con los ejemplos, citando la ayuda con el pago de los alquileres y servicios, la distribución de comidas y los food pantries, la capacitación de líderes jóvenes, la promoción de las artes, la defensa de las minorías perseguidas y oprimidas, las escuelas charter, las clínicas de salud… En fin, que esos son ejemplos de lo que podemos hacer gracias en parte a la generosidad de ustedes.

“Una manera de colaborar con nuestra organización”, explica Rodríguez, “consiste en efectuar donaciones directas a través de la página de donaciones de nuestro sitio Web. Allí se puede decidir cuánto quieren donar, desde 25 hasta 500 dólares, o una suma distinta. Y pueden indicar si se trata de una donación única o recurrente”.

“Los donantes”, agrega nuestro Director de Desarrollo, “pueden indicar si quieren que sus donaciones se destinen a objetivos específicos. Por ejemplo, “Donde más lo necesite nuestra comunidad”, “Actividades de participación cívica”, “Iniciativa CREAR Futuros”, y varias más”.

Otras opciones son comprar entradas para nuestra Fiesta de Gala anual; organizar campañas de recaudación en sus barrios, sus sitios de trabajo o sus lugares de estudio; u ofrecerse como voluntarios, porque muchas organizaciones miembros necesitan personas que ayuden, especialmente personas que hablen español.

Por otra parte, las y los usuarios de Lyft pueden contribuir con la Hispanic Federation “redondeando” en centavos el costo de sus viajes. Eso se puede hacer fácilmente desde la aplicación de esa empresa en sus teléfonos. Es rápido, es muy poco costoso, pero, sobre todo, es muy útil.

“Para programar esas donaciones, hay que abrir el perfil personal en la app de Lyft, en la pestaña que dice You”, explica Rodríguez. “Allí aparece la opción Donate, junto a un corazón. Y esa pestaña se abre a una lista de organizaciones filantrópicas, entre las que figura la Hispanic Federation. Cuando la seleccionan, Lyft redondea el costo de cada viaje al dólar siguiente. Y eso ayuda a nuestra organización, nuestras causas y nuestro trabajo”.

Finalmente, si necesitan más datos sobre este tema, no duden en llamarnos al (212) 233-8955 o al (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros el 36to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation