Pronóstico del tiempo en Chicago para este miércoles 4 de febrero

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. También somos conscientes, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 4 de febrero.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 27 grados Fahrenheit (-3ºC) y una mínima de 18 grados Fahrenheit (-8ºC) . Asimismo, la sensación térmica o”temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 27ºF (-3ºC) de máxima y 27ºF (-3ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 66 durante el día y del 1 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:00 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:10 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana tendremos nubes y claros con probabilidad de alguna precipitación aislada.. ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 47% por la mañana, 75% por la tarde y 47% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular porque su clima es difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día.