Qué ocurre cuando confías en acuerdos verbales en USA

Confiar en un acuerdo verbal puede parecer suficiente en situaciones cotidianas, pero en Estados Unidos, depender únicamente de la palabra de alguien puede traer riesgos legales y financieros importantes. Aunque algunas transacciones verbales son legales, no siempre ofrecen la protección que un contrato escrito proporciona. Conocer las implicaciones y limitaciones de los acuerdos verbales puede ayudarte a tomar decisiones más seguras.

Si vas a buscar ayuda legal para defender tus derechos por un acuerdo que haya sido violado, las pruebas escritas serán fundamentales. Crédito: Zhane Luk | Shutterstock

Los acuerdos verbales pueden tener valor legal

En muchos estados de Estados Unidos, los acuerdos verbales son reconocidos legalmente. Esto significa que, en teoría, si dos personas acuerdan algo de manera oral, ese acuerdo puede ser válido y exigible en la corte. Sin embargo, demostrar lo que se pactó sin un documento escrito puede ser complicado, especialmente si surge un conflicto entre las partes.

Por ejemplo, si acuerdas prestar dinero a un amigo o comprar un artículo costoso, la ley puede reconocer que existió un acuerdo. No obstante, la carga de la prueba recae en quien afirma que el acuerdo existió. Esto convierte los acuerdos verbales en situaciones delicadas donde la falta de evidencia puede jugar en tu contra.

Limitaciones según el tipo de contrato

No todos los acuerdos verbales tienen la misma fuerza legal. Algunos contratos, según la ley de cada estado, requieren obligatoriamente que sean escritos. Entre estos se incluyen la compra de bienes raíces, ciertos contratos de alquiler, acuerdos que toman más de un año en cumplirse y transacciones de alto valor económico. Intentar hacer cumplir un acuerdo verbal en estos casos suele ser prácticamente imposible.

Además, la ley de “estatuto de fraudes” establece que ciertos tipos de contratos deben documentarse por escrito para ser válidos. Esto protege a las partes de malentendidos y fraudes. Por eso, aunque hayas acordado algo de palabra, podría no ser suficiente si el contrato cae dentro de estas categorías.

Riesgos de confiar solo en la palabra

Uno de los riesgos más comunes de los acuerdos verbales es la falta de claridad. Las personas pueden recordar los términos de manera diferente, y lo que parecía un entendimiento mutuo puede interpretarse de varias formas. Esto puede generar conflictos, retrasos y pérdidas económicas.

Además, en situaciones laborales, confiar únicamente en un acuerdo verbal sobre salario, horas de trabajo o beneficios puede dejarte desprotegido. Los empleadores o contratistas pueden cambiar su versión de los hechos y, sin un documento escrito, la evidencia será difícil de presentar en caso de disputa.

Siempre es recomendable hacer acuerdos por escrito, en los cuales ambas partes pongan su firma. Así queda una constancia. Crédito: fizkes | Shutterstock

¿Cómo protegerte incluso en acuerdos verbales?

Aunque un acuerdo verbal puede ser legal, existen formas de minimizar riesgos. Tomar notas, enviar confirmaciones por correo electrónico o mensajes de texto y registrar fechas y detalles puede servir como evidencia. También es recomendable solicitar la formalización del acuerdo por escrito cuando sea posible, aunque la otra persona prefiera mantenerlo verbal.

En transacciones más importantes, como negocios, arrendamientos o préstamos, siempre es más seguro contar con un contrato escrito y firmado. Esto evita confusiones y protege tus derechos de manera clara ante cualquier desacuerdo.

Confiar en acuerdos verbales en Estados Unidos no es ilegal, pero tiene limitaciones importantes. La falta de evidencia, la imposibilidad de exigir ciertos contratos y los riesgos de malentendidos hacen que depender únicamente de la palabra de alguien sea riesgoso.

