En la ciudad de Nueva York, los desalojos están estrictamente regulados por la ley, y un propietario no puede sacar a un inquilino de su vivienda sin una orden judicial. Conocer los motivos legales de desalojo en NYC es fundamental para que sepas cuándo un proceso es válido y cuándo puede tratarse de una acción ilegal que puede ser denunciada ante las autoridades.

Antes de un proceso de desalojo, debes recibir una notificación. Ya advertido, deberás prepararte si confirmas que el proceso es completamente legal. Crédito: Pressmaster | Shutterstock

¿Cuándo un desalojo es legal en NYC?

Un desalojo solo es legal cuando el propietario presenta un caso ante la Housing Court, sigue el procedimiento establecido y obtiene una orden firmada por un juez. Cambiar cerraduras, cortar servicios o intimidar al inquilino sin una orden judicial es ilegal, incluso si existe una deuda de renta. Algunos de los motivos de desalojo más comunes son los siguientes:

1. Falta de pago de la renta

El motivo más común de desalojo en NYC es la falta de pago del alquiler. Antes de iniciar el caso en la corte, el propietario debe entregar un aviso de demanda de renta. Si el inquilino paga la deuda total antes de que el juez emita una orden final, el desalojo puede detenerse.

En muchos casos, la ley permite acuerdos de pago y planes para ponerse al día.

2. Violación del contrato de arrendamiento

Un inquilino puede enfrentar un desalojo si viola los términos del contrato, como tener mascotas no permitidas, subarrendar sin autorización o causar daños graves a la propiedad. El propietario debe notificar la violación y, cuando la ley lo exige, dar tiempo para corregirla antes de acudir a la corte. No todas las infracciones justifican un desalojo inmediato.

3. Crear molestias o afectar a otros residentes

La ley también permite el desalojo cuando un inquilino genera molestias persistentes, como ruidos excesivos, comportamientos peligrosos o actividades que afectan la convivencia del edificio. Estas situaciones deben estar documentadas y demostrarse ante un juez. Las quejas aisladas no suelen ser suficientes por sí solas.

4. Uso ilegal de la vivienda

Si el apartamento se utiliza para actividades ilegales, como la venta de drogas u otros delitos, el propietario puede iniciar un proceso de desalojo. Este tipo de casos suele avanzar con mayor rapidez, pero aun así requiere intervención judicial. El simple señalamiento no basta: debe existir evidencia clara.

5. Permanecer en la vivienda tras el fin del contrato

Cuando un contrato termina y el inquilino se queda sin renovar ni pagar, el propietario puede iniciar un proceso de desalojo. Sin embargo, en NYC se exigen avisos previos que varían según el tiempo que la persona haya vivido en la vivienda. Estos avisos pueden ser de 30, 60 o 90 días.

6. Demolición o uso personal del propietario

En situaciones específicas, como demolición del edificio o uso personal permitido por ley, un propietario puede solicitar el desalojo. Estos casos son menos comunes y están sujetos a reglas estrictas, especialmente en viviendas con renta estabilizada.

El propietario debe cumplir con requisitos adicionales y ofrecer protecciones al inquilino.

Algunas leyes prohíben ciertas prácticas en un proceso de desalojo. Es importante saber qué debes hacer en estos casos. Crédito: Pascal Huot | Shutterstock

Motivos que NO son legales para desalojar

No son motivos legales:

Discriminación.

Represalias por quejas.

Falta de estatus migratorio.

Negarse a aceptar aumentos ilegales.

Estos desalojos pueden impugnarse en la corte.

¿Qué hacer si enfrentas un desalojo en NYC?

Ante un aviso de desalojo, es clave no ignorar los documentos y buscar ayuda legal de inmediato. NYC ofrece acceso a asesoría legal gratuita para muchos inquilinos. Conocer los motivos legales de desalojo en NYC te permite, como inquilino, defender tus derechos y evitar acciones ilegales en tu contra.

