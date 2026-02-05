Acciones cotidianas que pueden dañar tu historial financiero en EE.UU.

Para muchos latinos en Estados Unidos, manejar el dinero en un sistema financiero diferente puede ser un desafío. Lo que parece una acción cotidiana e inofensiva, como pagar tarde una factura de teléfono o dividir gastos en tarjetas de crédito, puede afectar tu historial financiero y complicar tu acceso a préstamos, rentas o incluso empleos. En esta nota te decimos cuáles errores comunes pueden dañar tu historial financiero y qué te puede ayudar a evitarlos a tiempo.

Si haces un buen manejo de tus finanzas personales, tu puntaje crediticio irá en ascenso y te dará acceso a beneficios como préstamos. Crédito: PanuShot | Shutterstock

Pagar facturas después de la fecha límite

Un error frecuente es pensar que pagar una factura unos días tarde no importa. Por ejemplo, retrasos en pagos de luz, agua o celular pueden parecer pequeños, pero muchas compañías reportan pagos tardíos a las agencias de crédito si pasan más de 30 días. Repetir este patrón puede bajar tu puntaje crediticio, aunque solo sean unos pocos días de retraso.

Usar demasiado crédito disponible

Tener varias tarjetas y acercarse al límite en cada una es común, especialmente si se divide el pago de gastos entre varias personas. Aunque pagues a tiempo, un alto porcentaje de crédito utilizado indica riesgo y puede bajar tu puntaje. Lo ideal es mantener el uso por debajo del 30% del límite de cada tarjeta.

Ignorar cuentas pequeñas o cargos olvidados

Facturas médicas, suscripciones antiguas o servicios cancelados pueden pasar desapercibidos. Muchos latinos asumen que “una cuenta pequeña no hará daño”, pero si llega a cobranzas, puede aparecer en tu historial por años, afectando tu solvencia para créditos o alquileres.

Cerrar tarjetas antiguas sin estrategia

Cerrar una tarjeta de crédito por “no usarla” es un error común. Esto reduce el crédito total disponible y acorta la antigüedad de tus cuentas, dos factores importantes en tu puntaje. Antes de cerrar, conviene evaluar cómo afectará tu historial y considerar mantenerla abierta, aunque sea con un saldo bajo.

No revisar el reporte de crédito

Revisar tu historial regularmente ayuda a detectar errores que otros suelen pasar por alto, como pagos duplicados o cuentas que no son tuyas. Muchos latinos solo lo hacen cuando buscan un crédito o una renta, pero hacerlo cada seis meses permite corregir problemas a tiempo y proteger tu puntaje.

Ser aval sin pensar en riesgos

Ayudar a familiares o amigos siendo cofirmante puede parecer un gesto de confianza, pero si esa persona paga tarde o no paga, el impacto recae en tu historial. Antes de avalar un préstamo, es clave evaluar la solvencia de quien lo solicita y poner acuerdos claros por escrito.

Depender solo de efectivo

Pagar todo en efectivo evita deudas, pero también limita la construcción de historial crediticio. Sin cuentas de crédito activas y bien manejadas, los bancos no tienen evidencia de tu comportamiento financiero, lo que puede dificultar la aprobación de préstamos o tarjetas en el futuro.

El puntaje crediticio es importante en Estados Unidos y sirve para una gran cantidad de trámites. Crédito: jittawit21 | Shutterstock

No comunicarte ante dificultades financieras

Cuando surge un problema económico, como perder temporalmente el empleo, muchos optan por ignorar llamadas de acreedores. En Estados Unidos, contactar a la compañía puede permitir acuerdos de pago, extensiones o planes de ayuda. Ignorar la situación, en cambio, termina en reportes negativos y cobranzas que dañan tu historial.

Mantener un historial financiero saludable en Estados Unidos no depende solo de pagar deudas grandes, sino de hábitos diarios y decisiones conscientes. Revisar tus cuentas, planificar pagos y conocer cómo funcionan las agencias de crédito protege tu puntaje y abre oportunidades económicas en el futuro.

