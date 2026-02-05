Agenda comunitaria NYC: pruebas para salvavidas, apoyo a Bad Bunny y mucho más

NYC Parks está buscando neoyorquinos para que se unan a su equipo de salvavidas para el verano. Las pruebas de clasificación se llevarán a cabo hasta finales de febrero en piscinas cubiertas de la ciudad, incluyendo centros recreativos y sedes del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York.

Todos los aspirantes a salvavidas deben aprobar estas pruebas, que incluyen una prueba de natación y un examen de la vista.

Las pruebas de clasificación comenzaron en octubre pasado y se realizarán en los cinco distritos hasta finales de febrero de 2026.

Para ser salvavidas, los candidatos deben:

Tener al menos 16 años cumplidos antes del 18 de julio de 2026.

Tener una visión de al menos 20/30 en un ojo y 20/40 en el otro, sin lentes correctivos.

No se pueden usar gafas ni lentes de contacto durante el examen de la vista.

Poder nadar 50 yardas en 50 segundos o menos, con la técnica correcta.

Pasos para convertirse en salvavidas

Calificar

Inscríbase en una prueba de calificación. NYC Parks le ayudará a prepararse para la prueba con su programa gratuito de Preparación para la Natación. Capacitación

Durante el programa de 16 sesiones, fortalecerá sus habilidades de natación y aprenderá técnicas cruciales para salvar vidas. La certificación se otorga tras aprobar una prueba final de natación. Empleo

Si completa con éxito el programa de capacitación, podría recibir una oferta de trabajo a tiempo completo en una playa o piscina y ganar $22 por hora.

Los interesados pueden inscribirse en https://www.nycgovparks.org/reg/life-guard-test

Apoyo a Bad Bunny

Power 4 Puerto Rico, una coalición nacional de defensa de la diáspora, y sus socios organizarán fiestas y otros eventos para apoyar la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl. Las reuniones se llevarán a cabo en Nueva York, Cleveland, Houston, Los Ángeles, Chicago, Tampa y Santurce, Puerto Rico.

Power 4 Puerto Rico lanzó su campaña #TeamBoricua para apoyar la próxima actuación de medio tiempo de Bad Bunny y su inquebrantable enfoque en la identidad, la cultura y la soberanía puertorriqueñas. La campaña incluye un kit gratuito –que se puede imprimir- de artículos esenciales para el día del partido, tanto en inglés como en español, con manteles individuales, letreros, tarjetas de bingo y una receta de alitas de guayaba de la chef Frances Román.

Más información en https://www.power4puertorico.com/teamboricua.

Cuándo: 7 y 8 de febrero

Foro público

La concejal Gale Brewer informa que New York Focus está presentando The Next New York, una serie de foros públicos. El último de ellos se llevará a cabo el 12 de febrero a las 7 p.m. en el Judson Memorial Church (239 Thompson St.), tratará sobre ‘¡El alquiler es carísimo!’. Este panel analizará la ambiciosa plataforma de vivienda de Zohran Mamdani, desde la congelación de los alquileres y la construcción de viviendas muy asequibles hasta la lucha contra los propietarios depredadores y el fin del robo de escrituras. Para más información y obtener boletos para asistir a alguno de los eventos, vaya a https://nysfocus.com/turning-platform-into-policy.

Cuidado infantil

Atención padres de bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar, para comprender cuáles son sus opciones de cuidado infantil en la primera infancia, comuníquese con la especialista en inscripción de cuidado infantil de la Corporación de Desarrollo Local de Cypress Hills, Kenya Cruz, al 929.583.5048 o envíele un correo electrónico a kenyac@cypresshills.org. Además, la inscripción para niños en edad preescolar en el Programa Head Start de Cypress Hills Child Care Corporation ya está abierta. Puede llamar a Jessenia al 718.235.3949 para obtener más información sobre estos programas.

Curso de inglés

La Dominico-American Society of Queens (DASQ) ofrece cursos de inglés para principiantes, los lunes y miércoles de 6 a 8 p.m. Para mayor información y reservar, llame a Victmara Susana al (718) 457-5395. También se dictará un curso de inglés los sábados de 10 a.m. a 1 p.m. Más información llamando a Sarela Sotamba al (718) 457-5395. La organización está localizada en el 40-27 97th street Corona, Queens. http://www.dominicoamerican.org/.

Admisión gratuita al Museo Louis Amstrong

El alcalde Zohran Mamdani anunció que el Museo Louis Armstrong en Corona, Queens, ofrecerá entrada gratuita a todos los visitantes el domingo 7 de febrero, garantizando así que la historia afroamericana sea accesible para todos los neoyorquinos. El museo está ubicado en la que fuera la casa del legendario músico de jazz y su familia durante muchos años. Pueden encontrar mayor información en https://www.louisarmstronghouse.org/.

Solicitudes para 3-K y Prekínder

El período de solicitud de ingreso a 3-K y prekínder para el otoño de 2026 ya comenzó. Si vive en la Ciudad de Nueva York y su hijo nació en 2022 (para prekínder) o 2023 (para 3-K), puede solicitar el ingreso hasta el 27 de febrero de 2026. Cómo solicitar el ingreso: Por internet en MySchools.nyc. Esta es la opción más recomendable. o ¿Ya tiene una cuenta? Use la misma. Si no ve el nombre de su hijo en el panel de control, haga clic en “Agregar otro estudiante” (Add a child) para añadirlo a su perfil. o ¿No conoce MySchools? Cree una cuenta para explorar programas, enviar la solicitud de ingreso y recibir la oferta de cupo para su hijo en la primavera. También puede hacerlo por teléfono: Llame al (718) 935-2009, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m. o poniéndose en contacto con un Centro de Bienvenida a las Familias. Se ofrecen servicios de traducción e interpretación para cada uno de los métodos de solicitud de ingreso.