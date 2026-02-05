Alcalde Mamdani respalda reelección de la gobernadora Kathy Hochul

Los neoyorquinos ya tienen respuesta a una pregunta que estaba rondando en la esfera política: ¿A quién respalda el alcalde Zohran Mamdani en la contienda por la gobernación? Este jueves el líder municipal anunció que apoya la reelección de Kathy Hochul.

En un artículo de opinión publicado en The Nation, el líder progresista demócrata escribió que deposita su confianza en Hochul porque ve en ella a una persona dispuesta a entablar “un diálogo honesto que conduce a resultados”.

Mamdani agregó que “los neoyorquinos merecen líderes que crean en la transformación, que entiendan que la esperanza se inspira en una visión y se sostiene con el cambio. La gobernadora Kathy Hochul se ha ganado mi respaldo porque ha elegido gobernar con ese espíritu”.

En respuesta, la gobernadora Hochul manifestó: “El alcalde Mamdani entiende que necesitamos construir un Nueva York que todos puedan costear. Le agradezco su colaboración para finalmente llevar el cuidado infantil universal a Nueva York, y sé que se mantendrá firme a mi lado mientras luchamos contra los ataques de Donald Trump a este estado”.

Hochul insistió en que desde el primer día, su enfoque ha sido “cumplirle a las familias de Nueva York, haciendo de nuestro estado un lugar donde los niños puedan crecer seguros y donde las familias tengan todas las oportunidades para prosperar”.

El alcalde tiene claro que necesita reforzar la alianza con Albany para poder sacar adelante la agenda que lo llevó a City Hall. “La era de las promesas vacías termina. Esa es la visión que impulsó nuestra campaña a la alcaldía. Es la base de mi administración. También es lo que dijo la gobernadora Kathy Hochul cuando celebramos un acuerdo para ofrecer cuidado infantil universal, una de las mayores expansiones de la red de protección social en la historia de nuestra ciudad”, escribió.

Este respaldo se produce en una semana donde pudo verse un poco la influencia del socialdemócrata en las urnas, ya que en las elecciones especiales del Distrito 36 por la vacante que dejó en la Asamblea obtuvo un triunfo holgado Diana Moreno, una inmigrante ecuatoriana a la que Mamdani apoyó.

Mamdani también aprovechó para indicar que “en su mejor versión, el Partido Demócrata ha sido una gran coalición no porque evite el conflicto, sino porque encauza el conflicto hacia el progreso. Un partido unido no por la conformidad, sino por un compromiso con el cambio estructural y con el trabajo necesario para alcanzarlo”.

En cuanto a la contienda por la gobernación, Hochul enfrenta dentro de las filas demócratas al vice-gobernador Antonio Delgado, y al ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, por el bando republicano.

En declaraciones recogidas por medios locales, Delgado no dudó en atacar a su rival. “(Kathy Hochul) ha incumplido muchas promesas”, dijo tras agregar que no se ha comprometido a aumentar los impuestos a los ricos ni a otras políticas progresistas.

Sin embargo, hasta el momento parece que la contienda se inclina de manera favorable hacia la gobernadora. Una encuesta de Siena College divulgada a principios de esta semana reflejó que Hochul continúa manteniendo una ventaja sobre Blakeman, por 54% a 28%, y de 64% a 11% sobre el vicegobernador Delgado.

Las primarias estatales se realizarán el próximo 23 de junio, y las generales el 3 de noviembre.