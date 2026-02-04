Ecuatoriana Diana Moreno ganó con 74% las elecciones para sustituir a Mamdani en la Asamblea de Nueva York

Diana Moreno, inmigrante ecuatoriana de 38 años, ganó ampliamente con 74% las elecciones especiales para ocupar en la Asamblea Estatal la vacante que dejó el alcalde Zohran Mamdani en el Distrito 36 de Queens (NYC).

La jornada electoral especial donde Moreno, Rana Abdelhamid y Mary Jobaida -todas de origen inmigrante y militantes de Socialistas Democráticos de América (DSA)– se disputaban la silla legislativa contó con la presencia tímida de votantes, propia de este tipo de elecciones.

Moreno, quien se presentó por los partidos Demócrata y Working Families Party, obtuvo 74% de los votos, según los resultados de la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York (BOE), mientras que sus rivales independientes Abdelhamid y Jobaida lograron sólo 17% y 8%, respectivamente, reportó City and State.

Anoche, en la celebración electoral, Mamdani enfatizó que Moreno se había distinguido como una fiel partidaria del proyecto socialista más amplio. “Lo que nos hace especiales no es quiénes somos como individuos. Es por lo que luchamos todos juntos. Diana siempre ha estado ahí cuando este movimiento la ha necesitado”, dijo el alcalde, citado por The New York Times.

Para Moreno “el respaldo de Mamdani fue persuasivo en un distrito donde sigue siendo ampliamente popular entre los jóvenes graduados universitarios e inmigrantes de Egipto, Grecia y partes de América Latina”.

Previamente, la mañana de ayer, Moreno se comprometió a ser una de las “aliadas inquebrantables” del alcalde en Albany, mientras él intenta impulsar un ambicioso conjunto de prioridades, que incluyen los primeros componentes de su plan de cuidado infantil y miles de millones de dólares en aumentos de impuestos. “Éste es el lugar donde podemos mostrarle al mundo cuál es la alternativa al fascismo, que es el socialismo democrático”, dijo Moreno a sus simpatizantes.

La contienda para cubrir el antiguo distrito del ahora alcalde fue una de las cuatro elecciones legislativas especiales que se celebraron en Nueva York el martes, todas en distritos de tendencia izquierdista. Los demócratas también ganaron las otras tres y no encontraron una oposición seria, según The Associated Press.

Erik Bottcher, concejal y activista LGBTQ+, fue elegido fácilmente para un escaño en el Senado Estatal por el West Side de Manhattan, reemplazando a Brad Hoylman-Sigal, el nuevo presidente del condado.

En el East Side, otra veterana del Concejo Municipal que recientemente se desempeñó como líder de la mayoría, Keith Powers, ganó la contienda para reemplazar a Harvey Epstein en la Asamblea. Epstein, también demócrata, fue electo concejal en noviembre pasado.

Y en Buffalo, los votantes eligieron a Jeremy Zellner, veterano presidente del Partido Demócrata del Condado Erie y aliado de la gobernadora Kathy Hochul, para ocupar el escaño en el Senado Estatal que dejó vacante Sean Ryan, quien juró el cargo el 1 de enero como nuevo alcalde de esa ciudad.

¿Quién es Diana Moreno?

Moreno emigró a Estados Unidos a una edad temprana y proviene de una familia donde el activismo es casi una tradición. Su abuelo fue líder sindical mientras trabajaba como conductor de autobús en su Ecuador natal, y su padre también participó activamente en política durante su época universitaria. La criaron para cuestionar la autoridad.

Recordó su primer acto de activismo: llevar una camiseta contra la guerra a la escuela cuando era niña, poco después de que su familia se mudara de Ecuador a Florida al comienzo de la presidencia de George W. Bush. Pasó sus primeros años de formación en Lakeland, una ciudad de tamaño medio en el centro de ese estado.

Finalmente, unas prácticas en la organización sin ánimo de lucro para inmigrantes Make the Road New York, con sede en Queens, la llevaron a su actual hogar en Astoria y a las calles que ahora representa. “Por eso estoy aquí”, dijo a Queens Eagle en noviembre pasado, refiriéndose a las prácticas. “Recuerdo haber venido a Jackson Heights y haber vivido aquí un verano, y sentir que era la primera vez desde que me mudé a este país que me sentía como en casa”.

En 2019 encontró trabajo en NICE, otra organización sin fines de lucro de Queens (New Immigrant Community Empowerment) dedicada a la inmigración, donde trabajó hasta 2023, llegando a ser subdirectora. “Vivía en Astoria y trabajaba en Jackson Heights; una vida muy centrada en Queens”, recuerda. “Trabajaba con inmigrantes indocumentados que sufrían múltiples formas de abandono y trauma durante la pandemia, porque no tenían acceso a los mismos beneficios que otros trabajadores”.

Inspirada por la campaña de Bernie Sanders en 2016 y la sorprendente victoria de Alexandria Ocasio Cortez en el Congreso dos años después, se involucró más en la organización de izquierda en su ciudad de adopción y se unió a la DSA. Durante la segunda campaña de Sanders en 2020, trabajó con un candidato a la Asamblea: “Lo siguiente fue Zohran”, afirmó.

En el otoño insistió en que sus razones para postularse eran tanto locales como nacionales: “Para cumplir con la agenda de asequibilidad de Zohran y luchar contra la creciente ola de pobreza”.

La semana pasada, en declaraciones a El Diario, Moreno resumió su perfil: “Soy una organizadora ante todo. Yo conozco al alcalde Zohran desde el 2019, desde que éramos compañeros y vecinos. He sido voluntaria con él desde 2020 en su lucha por la Asamblea y también hice lo mismo en 2025 en la contienda por la Alcaldía. Soy una madre de un pequeño de 16 meses, soy miembro de un movimiento que hicimos crecer juntos para que la gente trabajadora e inmigrante viva con dignidad. Yo he trabajado en Queens educando a la gente sobre sus derechos. Traigo un espíritu de solidaridad y colaboración y he trabajado con sindicatos poderosos. Nací en Ecuador y cuando tenía 11 años llegué aquí con mis papás, que fueron indocumentados y atravesaron por explotación laboral. Conozco de primera mano lo que es empezar desde cero, lo que quiere decir limpiar baños y lavar platos para sobrevivir. Lo que es perder la casa. Mis padres fueron víctimas de la crisis hipotecaria del 2008. Pero también soy alguien que sabe volver a empezar cuando nos caemos, y por eso aprendí a luchar (…) Aunque soy ecuatoriana voy a ser representante para todas las comunidades”.