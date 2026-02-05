Alerta por sarampión en Norteamérica: México lidera contagios y EE.UU. refuerza vigilancia sanitaria

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió esta semana una alerta epidemiológica ante el fuerte aumento de casos de sarampión en el continente americano, con México a la cabeza y Estados Unidos bajo creciente presión sanitaria.

El organismo regional advirtió que el 78% de los nuevos contagios corresponde a personas no vacunadas, un dato que reaviva el debate sobre la cobertura de inmunización en un momento de alta movilidad internacional.

El aviso llega después de que Canadá perdiera en noviembre su estatus de país libre de sarampión, mientras que México y Estados Unidos podrían seguir el mismo camino si no logran frenar la transmisión. Ambos gobiernos solicitaron una prórroga de 2 meses para intentar controlar el brote, aunque el escenario se volvió más complejo tras la retirada formal de la administración de Donald Trump de la Organización Mundial de la Salud (OMS), bajo cuyo paraguas opera la OPS.

De acuerdo con cifras oficiales, tan solo en las primeras 3 semanas del año se confirmaron 1,031 casos adicionales de sarampión en 7 países de la región, una cifra 43 veces superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Aunque no se han reportado muertes hasta ahora, las autoridades sanitarias consideran el repunte como una señal clara de transmisión activa.

México concentra la mayor carga del brote con 740 casos confirmados, seguido por EE.UU. con 171 y Canadá con 67. En territorio mexicano, el estado de Jalisco registra actualmente la tasa de incidencia más alta, tras el pico observado el año pasado en Chihuahua y zonas de Texas, donde la movilidad fronteriza facilitó la propagación del virus.

En EE.UU., la atención de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se ha desplazado hacia Carolina del Sur, donde se investiga un nuevo foco comunitario. Funcionarios de salud pública han intensificado la búsqueda de contactos y las campañas informativas, especialmente en comunidades con bajos niveles de vacunación infantil.

La vacunación es el arma más poderosa en contra del sarampión. (Foto: Shutterstock)

Una enfermedad altamente contagiosa que vuelve a avanzar

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo: una persona infectada puede transmitir el virus hasta a 18 individuos susceptibles. Para evitar brotes sostenidos, los expertos señalan que al menos el 95% de la población debe contar con el esquema completo de vacunación, una meta que varios países de la región no han alcanzado desde la pandemia.

Especialistas atribuyen el resurgimiento del virus a retrasos en la inmunización, desinformación sobre vacunas y barreras de acceso en poblaciones vulnerables. La OPS instó a los gobiernos a intensificar de inmediato las campañas de vacunación, reforzar la vigilancia epidemiológica y garantizar dosis suficientes, especialmente para niños menores de 5 años y adultos jóvenes que no completaron su esquema.

El aumento de contagios ocurre a pocos meses del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará de forma conjunta en México, EE.UU. y Canadá. La llegada de millones de visitantes internacionales añade presión a los sistemas de salud pública, que ahora trabajan contrarreloj para evitar una propagación transfronteriza.

En México, el gobierno federal lleva semanas alentando a la población a vacunarse contra esta enfermedad prevenible con dos dosis y anunció la instalación de puntos de vacunación en lugares de alto tránsito, como aeropuertos y estaciones de autobuses.

En la Ciudad de México, la alcaldesa Clara Brugada dio esta semana el pistoletazo de salida a 2,000 nuevos módulos de vacunación distribuidos en distintos puntos de la capital.

“Todos los menores de 49 años, por favor, a vacunarse”, dijo el martes. “Es una vacuna que ustedes la van a encontrar a lo largo y ancho de la ciudad”.

Las autoridades locales informaron que los módulos comenzaron a colocarse en las afueras de centros sanitarios y que también llegarán a algunas de las principales estaciones del metro, en un esfuerzo por acercar la inmunización a zonas densamente pobladas.

En uno de esos puntos improvisados, una pequeña mesa instalada entre puestos de comida, el enfermero Alexis Curiel y su asistente competían el miércoles por captar la atención de los transeúntes al grito de “¡Vacunas gratis!”. En apenas una hora lograron inmunizar a una veintena de niños y adultos, una escena que refleja tanto la urgencia de las autoridades como la magnitud del reto sanitario.

Para los expertos en EE.UU., el mensaje es claro: verificar esquemas de vacunación antes de viajar, acudir al médico ante síntomas como fiebre, tos, conjuntivitis o erupciones cutáneas, y priorizar la prevención puede marcar la diferencia. Mientras México lidera las cifras y EE.UU. enfrenta nuevos focos, la región se encuentra en una carrera contra el tiempo para contener un virus prevenible que vuelve a poner a prueba la salud pública en Norteamérica.

