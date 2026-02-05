“No puedo moverme”: latina quedó paralítica durante combate escolar de lucha libre en NJ

Adriana María, alumna de 16 años, resultó gravemente herida durante un combate escolar de lucha libre en Matawan, Nueva Jersey.

Para ayudar a recabar fondos necesarios en su recuperación hospitalaria anoche celebró un evento benéfico. Los equipos masculino y femenino de su Old Bridge High School -Knights and Lady Knights- se enfrentaron a la Secundaria South Plainfield, pero aunque competían entre sí, luchaban por un objetivo común.

El sábado, después de que la joven hispana quedara inmovilizada, el gimnasio se llenó con sus gritos: “No puedo moverme”. Dijo que no podía sentir sus brazos ni sus piernas. La médula espinal de María se desplazó, comprimiendo sus nervios, según los médicos.

“Todos estábamos en silencio. Dejamos que los paramédicos hicieran lo que tenían que hacer de inmediato. Y enseguida, oraciones, muchas oraciones”, dijo a ABC News Ascención Reyes, un padre de la comunidad.

Tras someterse a una cirugía de cuello, recuperó algo de movimiento en los brazos, pero aún no puede mover las piernas. Se sometió a una segunda cirugía el lunes. Los médicos tienen esperanzas. Su entrenador y sus compañeras de equipo dicen que es una luchadora.

“Hay que sentir pasión por la lucha libre para tener éxito, incluso si sólo vas a practicarla durante una temporada, y eso es algo que ella me comunicaba a menudo: que le encantaba este deporte”, dijo el entrenador de lucha libre de Maria, John Post.

Sus amigos y familiares dicen que es una estudiante atleta vibrante y enérgica que se entrega en cuerpo y alma a todo lo que hace, y que además es muy cariñosa y una persona que ilumina la vida de todos los que la conocen.

Una campaña en GoFundMe para ella ya ha recaudado casi $100,000 dólares, sin incluir el dinero recaudado anoche. “Adriana es una joven de 16 años, vital, atlética y llena de energía, que se entrega en cuerpo y alma a todo lo que hace, especialmente a la lucha libre, un deporte que le apasiona. Durante un reciente combate de lucha, Adriana sufrió una grave lesión en el cuello que requirió cirugía de urgencia. Ahora se enfrenta a un largo e incierto proceso de recuperación, y rezamos con fervor por un milagro y su completa recuperación”, dice la publicación.