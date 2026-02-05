Organizaciones de derechos civiles advierten sobre riesgos de viajar a Florida previo al Mundial de FIFA

Una coalición conformada por líderes de derechos civiles, comunitarios y de derechos humanos emitió este jueves una alerta de viaje dirigida a turistas y visitantes internacionales a Florida en la víspera de Mundial de FIFA 2026.

La medida responde a la documentación de casos donde turistas y ciudadanos fueron retenidos por fuerzas del orden locales, estatales y federales con fines migratorios. Según la coalición, se han registrado incidentes de personas detenidas tras controles de tráfico, rutinarios o encuentros menores, informó la Florida Inmigrant Coalition en un comunicado.

El informe menciona situaciones específicas, como el encarcelamiento de un hombre nacido en Florida pese a probar su ciudadanía, y el caso de agentes del ICE implicados en la muerte de dos ciudadanos en Minnesota. Ante la proximidad de eventos de la FIFA, las organizaciones señalan que estas tácticas podrían afectar a delegaciones internacionales y visitantes de Latinoamérica, África y Asia.

Declaraciones de la Coalición de Inmigrantes de Florida

Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, manifestó la postura de la organización respecto a la situación actual del estado.

“Florida ya no es un destino seguro para los turistas internacionales. Cuando agentes federales y locales pueden detener a cualquier persona en cualquier momento sin causa justificada y sin identificarse, todos corren peligro”, señaló Petit.

“Los visitantes internacionales deben preguntarse si un partido de fútbol merece el riesgo de ser secuestrados y encarcelados hasta quién sabe cuándo, en condiciones deplorables, por una policía secreta que utiliza perfiles raciales, juzga a las personas por su apariencia o su acento, y se sale con la suya cometiendo asesinatos en las calles de nuestro país”, gregó.

Instan a la comunidad internacional a evaluar los riesgos

La alerta incluye testimonios de experiencias en centros de reclusión y citó el caso de un turista mexicano con visa vigente detenido en Orlando y trasladado a la prisión de Alcatraz, donde denunció condiciones inhumanas.

Asimismo, el ciudadano alemán Lucas Sielaff reportó haber sido esposado y encarcelado durante dos semanas tras un incidente en la frontera, a pesar de no existir pruebas de que hubiera excedido su tiempo de estancia legal.

El aviso recomienda a quienes decidan viajar que extremen precauciones, porten identificación en todo momento y registren su viaje en sus respectivos consulados. Las organizaciones atribuyen el aumento de estos incidentes a la expansión de los acuerdos 287(g), que permiten a la policía local realizar funciones de control migratorio.

