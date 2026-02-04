Casa Blanca cifra en más de 4,000 los inmigrantes arrestados en Minneapolis

En plena controversia por el uso de la fuerza federal en Minneapolis, la Administración de Donald Trump aseguró este miércoles que más de 4,000 inmigrantes fueron detenidos durante operativos migratorios realizados en la ciudad, a los que atribuye la captura de personas vinculadas a delitos graves y redes criminales.

Los datos, difundidos por la Casa Blanca, señalan que entre los arrestados hay individuos con condenas por asesinato, violación, robo y tráfico de drogas, así como presuntos miembros de pandillas y otros considerados riesgos para la seguridad pública.

Las detenciones se produjeron en el marco de la denominada “Operación Metro”, iniciada a mediados de 2025.

El despliegue fue ejecutado principalmente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con respaldo de la Patrulla Fronteriza y de cuerpos de seguridad locales. Para estas acciones, el gobierno movilizó a más de 3,000 agentes federales a Minneapolis, una decisión que ha generado un fuerte rechazo ciudadano.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, defendió el operativo en un comunicado oficial y lo describió como un resultado “sin precedentes”, en un contexto marcado por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Nicole Good y Alex Pretti, quienes fallecieron en enero por disparos de oficiales federales en incidentes separados.

Las muertes desataron una ola de protestas que se ha mantenido durante semanas, con manifestaciones y plantones que exigen responsabilidades judiciales y la retirada de las fuerzas federales de la ciudad.

Retirada de agentes

En ese escenario, el responsable de la política fronteriza de la Administración Trump, Tom Homan, anunció la retirada inmediata de unos 700 agentes migratorios de Minnesota y Minneapolis, al argumentar que la cooperación de las autoridades locales ha reducido la necesidad de una presencia federal tan amplia.

Homan afirmó que la decisión responde a un entorno “más seguro” y a una colaboración que calificó de inédita, aunque las redadas continúan siendo objeto de críticas por parte de organizaciones sociales y residentes.

El propio Trump confirmó este miércoles en entrevista con NBC que él dio la orden de retirar a los agentes.

“Pero no lo hice por mi propia voluntad”, añadió Trump. “Estamos esperando que liberen a los presos, que nos entreguen a los asesinos que tienen detenidos y a toda la gente mala, narcotraficantes, a toda la gente mala”.

Con información de EFE.

