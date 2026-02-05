Panamá pacta 2 amistosos con Sudáfrica previo a Mundial 2026

La selección mayor de fútbol de Panamá, dirigida por el hispano-danés Thomas Christiansen, viajará al continente africano para disputar dos partidos amistosos, en la fecha FIFA de marzo, frente al combinado de Sudáfrica, informó este jueves la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

Destaca la nota de la FPF que “ambos partidos representan una oportunidad importante para Panamá al tratarse de un rival de la Confederación Africana de Fútbol, cuyas características físicas y tácticas guardan similitud con Ghana”, combinado a la que el onceno panameño se medirá el próximo 17 de junio en Toronto, Canadá, en su debut mundialista.

¡RUMBO A ÁFRICA ⚽️!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 viajará a África para jugar dos partidos amistosos 🆚 Sudáfrica 🇿🇦 este 27 y 31 de marzo por la Fecha FIFA, en su preparación rumbo al @FIFAWorldCup 🏆.



Será el primero de nuestra historia en el continente africano.



Nota 🗒️ ➡️… pic.twitter.com/WNtegE3DHn — FEPAFUT (@fepafut) February 5, 2026

Panamá volverá a enfrentar a Sudáfrica en más de 20 años

Para los panameños, estos dos duelos, que se darán 27 y 31 de marzo, en una sede por definir, tendrán además un contexto histórico debido a que, según acota la FPF, “será la primera vez que la selección mayor dispute un partido en el continente africano”.

Ambas selecciones ya se han enfrentado previamente. El antecedente más reciente se remonta a la Copa Oro 2005.

En ese partido, Panamá venció a Sudáfrica en los cuartos de final tras imponerse 4-3 en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, en un encuentro disputado en el Reliant Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos).

La escuadra sudafricana, dirigida por el técnico belga Hugo Broos, ocupa la posición 60 de la clasificación FIFA correspondiente al mes de enero, mientras que Panamá se ubica en el puesto 33.

Panamá integra el grupo L de la Copa del Mundo junto a Ghana, Croacia e Inglaterra. Mientras que Sudáfrica forma parte del grupo A con México, Corea del Sur y el ganador del repechaje UEFA D, que comprende a Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa.

El conjunto sudafricano será además el encargado de disputar el partido inaugural de la Copa del Mundo frente a México el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

Sigue leyendo:

Futbolista Aaliyah Farmer deja la Liga MX Feminina tras sufrir acoso

Marc-André ter Stegen será operado y aumenta la incertidumbre para el Mundial 2026