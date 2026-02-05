Futbolista Aaliyah Farmer deja la Liga MX Feminina tras sufrir acoso

La futbolista Aaliyah Farmer solicitó a Tigres UANL de la Liga MX Femenil ser dejada luego de sufrir episodios de acoso en México.

Pedro Llosa, entrenador del equipo, informó que la jugadora no seguirá con los Tigres tras apenas un año con el conjunto felino.

Se le dio de baja a principios de esta semana y firmó un contrato de tres años con las Stars de Chicago en la Liga Nacional de Fútbol Femenino.

“Dentro de su proceso hubo una línea roja. Ella no se sintió segura ante situaciones de acoso que se produjeron y nos lo hizo saber”, explicó Losa en una conferencia de prensa. “Como club, nuestra obligación fue apoyarla”.

Aaliyah Farmer es el caso más reciente de abandonos por acoso en Liga MX

Farmer, nacida en Estados Unidos, es el caso más reciente de dejar de jugar en la Liga MX tras sufrir episodios de acoso en México.

En octubre de 2024, la jugadora Lucía Yañez dejó al Puebla y regresó a la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos.

La futbolista denunció que le lanzaron piedras a su casa y la acosaban durante los partidos. Actualmente juega con el FAS en El Salvador.

Scarlett Camberos dejó México en 2023 y firmó con Angel City de Los Ángeles después de sufrir acoso en línea durante más de un año. Regresó a la liga mexicana un año después y ha estado militando en el Club América.

“Quiero alzar la voz. Cada día hay jugadoras y mujeres en la sociedad que se sienten así, tanto en redes sociales como en otros ámbitos”, manifestó Losa. “Ninguna mujer debe sentirse intimidada, abusada o acosada”

Farmer, quien ganó un título de la Big Ten en 2024, comenzó su carrera profesional en el año 2025 con los Tigres. Jugó 24 partidos, 20 como titular, y ganó el campeonato del torneo Apertura en diciembre

Además ha sido convocada por la selección femenina de México, equipo con el que ha disputado ocho partidos.

