Marc-André ter Stegen será operado y aumenta la incertidumbre para el Mundial 2026

El portero alemán Marc-André ter Stegen, cedido por el Barcelona en el Girona hasta el final de la presente temporada de LaLiga, será sometido este viernes a una intervención quirúrgica para tratar la lesión en el isquiotibial izquierdo que sufrió el pasado sábado en el partido ante el Real Oviedo.

El club catalán confirmó el procedimiento este miércoles en sus redes sociales y señaló que el periodo de recuperación se determinará tras la operación, aunque la gravedad del problema ya ha encendido las alarmas sobre el tiempo que podría estar fuera de combate.

Antes de esta última lesión, el guardameta de 33 años se perdió gran parte de la temporada por una operación de espalda y apenas jugó en el Barcelona antes de marcharse cedido al Girona en enero para recuperar minutos.

Su fichaje por el Girona respondía a un plan claro: recuperar continuidad y ritmo de juego de cara al Mundial 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos entre junio y julio. Sin embargo, tras solo dos encuentros con su nuevo equipo, este contratiempo pone seriamente en duda su participación en la Copa del Mundo.

Ter Stegen, que acumula más de 400 partidos con el Barcelona desde su llegada en 2014 y ha sido figura clave en varias temporadas, ahora encara una fase de incertidumbre que podría marcar un punto de inflexión en su carrera deportiva si su participación en el Mundial finalmente se ve comprometida.

Sigue leyendo:

·Infantino pide levantar el veto a Rusia en el fútbol internacional

·Dueño de New England Patriots queda por fuera del Salón de la Fama

·México envió trámites a FIFA para poder convocar a Álvaro Fidalgo