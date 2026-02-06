Alcalde Mamdani amplía protección a inmigrantes en Nueva York: orden ejecutiva

Zohran Mamdani anunció nuevas medidas de la alcaldía de Nueva York para defender las leyes de ciudad santuario y proteger a los inmigrantes.

El anuncio se hizo en el primer Desayuno Interreligioso (Interfaith Breakfast) anual del nuevo alcalde, que reunió esta mañana a cerca de 400 líderes religiosos y comunitarios de los cinco distritos.

Durante el evento el alcalde Mamdani firmó una orden ejecutiva integral para reafirmar el compromiso de la ciudad de ser un santuario para todos los neoyorquinos. La orden #13 busca proteger la privacidad y los datos de los inmigrantes y de todos los residentes; refuerza las restricciones a la aplicación de la ley federal de inmigración en propiedades de la ciudad; inicia una auditoría para garantizar que las agencias municipales cumplan con las leyes de ciudad santuario; y establece un comité para coordinar la respuesta ante crisis en todo el gobierno municipal en caso de que se intensifiquen las acciones federales de inmigración u otros eventos importantes.

El alcalde Mamdani también lanzó la campaña “Conozca sus derechos” para informar a los inmigrantes, distribuyendo cerca de 32,000 folletos en 10 idiomas para que los líderes religiosos los compartan con sus congregaciones. El texto informa sobre los derechos de los neoyorquinos durante las interacciones con las autoridades federales de inmigración, incluido guardar silencio, hablar con un abogado y pedir un intérprete.

“En todo el país, día tras día, somos testigos de una crueldad que conmueve la conciencia. Agentes enmascarados, pagados con nuestros propios impuestos, violan la Constitución y aterrorizan a nuestros vecinos”, dijo el alcalde Mamdani, según el comunicado citado por su oficina. “Por eso, esta mañana, firmo una orden ejecutiva que fortalecerá la protección que nuestra ciudad brinda a nuestros conciudadanos neoyorquinos contra la aplicación abusiva de las leyes de inmigración. Esta orden es una reafirmación contundente de nuestro compromiso con nuestros vecinos inmigrantes”

La Orden Ejecutiva #13 reafirma que la información recopilada por las agencias municipales para fines propios de la ciudad debe permanecer protegida y no puede compartirse con las autoridades federales de inmigración, salvo que lo exija la ley. Según la orden, cada agencia tiene 14 días para nombrar un responsable de protección de datos, impartir capacitación y certificar el cumplimiento de las protecciones de santuario que limitan el intercambio de información.

La Orden también deja claro que las propiedades de la ciudad, incluidos estacionamientos, escuelas, albergues, hospitales y otros espacios públicos, son exclusivamente para fines municipales. Las autoridades federales no pueden ingresar a propiedades de la ciudad sin una orden judicial. Además, se instruye a las agencias principales a desarrollar e impartir capacitación a los empleados municipales sobre cómo interactuar con las autoridades federales de inmigración.

Igualmente la Orden Ejecutiva #13 establece un Comité de Respuesta Interinstitucional para coordinar las políticas de acción entre las agencias municipales ante crisis “y garantizar una respuesta integral del gobierno municipal”.

El material “Conozca sus derechos” está disponible en inglés, español, mandarín, francés, bengalí, ruso, árabe, criollo haitiano, urdu y yiddish, los idiomas hablados por las personas más afectadas por las redadas de inmigración federales, según la alcaldía.